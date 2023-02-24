ЄС не узгодив нові санкції проти РФ через Польщу, яка вимагає їх посилення

Європейський союз у четвер не зміг підписати довгоочікуваний пакет санкцій проти Росії через заперечення Польщі проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Переговори продовжаться у п’ятницю і перетинатимуться з офіційними заходами з нагоди першого року війни, що ставить під сумнів нещодавню обіцянку президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яку вона дала президенту Володимиру Зеленському в Києві, запровадити 10-й раунд санкцій до цього часу.

Дипломати заявили, що було досягнуто згоди майже щодо всього пакету, але Польща заперечує проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

Визнаючи, що пакет затримується, Варшава заперечує, що це є проблемою. "Ми не блокуємо санкції. Ми просто хочемо, щоб санкції мали сенс", - сказав польський чиновник на умовах анонімності.

За словами чотирьох дипломатів ЄС, всі інші пункти були узгоджені.

За словами двох дипломатів, у четвер ввечері Комісія продовжила переговори з деякими країнами ЄС у пошуках компромісу. За словами чотирьох дипломатів, у п'ятницю вранці відбудеться ще одна зустріч послів 27 країн-членів ЄС, щоб спробувати укласти угоду.

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Заперечення Польщі стосується запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку з Росії. Низка країн закликали до повної заборони, але, намагаючись заспокоїти інші країни, які залежать від цього імпорту, Комісія запропонувала встановити ліміт квоти на рівні 560 000 метричних тонн, сказав один з дипломатів ЄС.

За словами польського чиновника, це навіть більше, ніж поточний імпорт. Хоча кілька дипломатів ЄС заявили, що Польща була найвідвертішим противником цієї квоти, інші також висловили своє невдоволення з приводу винятків для певних компаній. Один з дипломатів ЄС сказав, що запропонована квота "позбавляє санкції сенсу".

Торговельні дані показують, що імпорт з Росії не перевищував цю квоту протягом останнього десятиліття.

Раніше високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, у новому пакеті санкцій ЄС передбачені обмеження щодо понад 60 російських посадовців і політиків, деякі з яких вважаються причетними до кампанії з примусового вивезення українських дітей до Росії.