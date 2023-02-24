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ЕС не согласовал новые санкции против РФ из-за Польши, которая требует их усиления

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 06:35
ЕС не согласовал новые санкции против РФ из-за Польши, которая требует их усиления
Фото: Getty Images

Европейский союз в четверг не смог подписать долгожданный пакет санкций против России из-за возражений Польши против предложенных ограничений на импорт синтетического каучука, которые, по ее мнению, являются недостаточно жесткими.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Дипломаты заявили, что было достигнуто соглашение почти по всему пакету, но Польша возражает против предложенных ограничений на импорт синтетического каучука, которые, по ее мнению, являются недостаточно жесткими.

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Признавая, что пакет задерживается, Варшава отрицает, что это является проблемой. "Мы не блокируем санкции. Мы просто хотим, чтобы санкции имели смысл", - сказал польский чиновник на условиях анонимности.

По словам четырех дипломатов ЕС, все остальные пункты были согласованы.

По словам двух дипломатов, в четверг вечером Комиссия продолжила переговоры с некоторыми странами ЕС в поисках компромисса. По словам четырех дипломатов, в пятницу утром состоится еще одна встреча послов 27 стран-членов ЕС, чтобы попытаться заключить соглашение.

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Возражения Польши касается предложенных ограничений на импорт синтетического каучука из России. Ряд стран призвали к полному запрету, но, пытаясь успокоить другие страны, которые зависят от этого импорта, Комиссия предложила установить лимит квоты на уровне 560 000 метрических тонн, сказал один из дипломатов ЕС.

По словам польского чиновника, это даже больше, чем текущий импорт. Хотя несколько дипломатов ЕС заявили, что Польша была самым откровенным противником этой квоты, другие также выразили свое недовольство по поводу исключений для определенных компаний. Один из дипломатов ЕС сказал, что предложенная квота "лишает санкции смысла".

Торговые данные показывают, что импорт из России не превышал эту квоту в течение последнего десятилетия.

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что десятый пакет санкций против России будет принят до 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

По данным СМИ, в новом пакете санкций ЕС предусмотрены ограничения в отношении более 60 российских чиновников и политиков, некоторые из которых считаются причастными к кампании по принудительному вывозу украинских детей в Россию.

Темы: ЕСсанкцииРосcия
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