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КНДР провела испытания четырех крылатых ракет для демонстрации ядерной контратаки

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 08:08
скриншот

Северная Корея провела испытания четырех стратегических крылатых ракет во время учений, призванных продемонстрировать ее способность осуществить ядерную контратаку

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Государственное агентство КНДР сообщило, что в учениях в четверг участвовало подразделение стратегических крылатых ракет Корейской народной армии, которое выпустило четыре ракеты "Hwasal-2" в районе города Кимчхек, провинция Северный Хамген, в направлении моря у восточного побережья Корейского полуострова.

Другие подразделения проводили огневые учения на полигонах без боевых стрельб, добавило агентство.

"Четыре стратегические крылатые ракеты поразили заданную цель после полета по эллиптической и восьмиугольной орбитам длиной 2000 км в течение 10 208 секунд - 10 224 секунд", - говорится в сообщении.

О запусках ракет не объявили ни Южная Корея, ни Япония, которые часто первыми обнаруживают и публично сообщают о таких запусках.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что запуск отслеживался, но были "расхождения" между тем, что было обнаружено им и Соединенными Штатами, и заявлением Северной Кореи, не уточнив, что это за расхождения.

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Запуск состоялся в то время, когда официальные лица США и Южной Кореи участвовали в настольных, или имитированных, учениях, которые сосредотачивались на возможности применения Северной Кореей ядерного оружия.

Ранее на этой неделе КНДР испытала две баллистические ракеты малой дальности.

Темы: КНДРядерное оружие
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