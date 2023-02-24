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Польща висилає військового аташе Білорусі у відповідь на вигнання кількох співробітників консульства

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 08:55
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Польща висилає військового аташе Білорусі у відповідь на рішення Мінська вислати з Білорусі представника польської прикордонної служби та двох співробітників консульства у Гродно.

Про це у коментарі PAP повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, пише "Європейська правда"

"Найближчим часом військовий аташе Білорусі залишить Польщу", - розповів він, зазначивши, що вислані польські представники вже виїхали з Білорусі.

Нагадаємо, після вироку - 8 років колонії - для польського активіста у Білорусі Анджея Почобута Польща вирішила закрити пункт пропуску з Білоруссю у Бобровниках. 

Мінськ у відповідь на це запровадило обмеження для польських перевізників, заборонивши їм в’їздити через Литву або Латвію, а також наказала залишити країну представнику прикордонної служби та зрівняти кількість співробітників польського консульства у Гродно з кількістю співробітників білоруського консульства у Білостоку. 

Детальніше на цю тему читайте у статті Блокада Лукашенка: які наслідки матиме закриття Польщею кордону з Білоруссю.

Теми: ПольщаБілорусьдипломатичні відносини
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