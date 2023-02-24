Польша высылает военного атташе Беларуси в ответ на изгнание нескольких сотрудников консульства

Польша высылает военного атташе Беларуси в ответ на решение Минска выслать из Беларуси представителя польской пограничной службы и двух сотрудников консульства в Гродно.

Об этом в комментарии PAP сообщил спикер МИД Польши Лукаш Ясина, пишет "Европейская правда".

"В ближайшее время военный атташе Беларуси покинет Польшу", - рассказал он, отметив, что высланные польские представители уже выехали из Беларуси.

Напомним, после приговора - 8 лет колонии - для польского активиста в Беларуси Анджея Почобута Польша решила закрыть пункт пропуска с Беларусью в Бобровниках.

Минск в ответ на это ввел ограничения для польских перевозчиков, запретив им въезжать через Литву или Латвию, а также приказал покинуть страну представителю пограничной службы и уравнять количество сотрудников польского консульства в Гродно с количеством сотрудников белорусского консульства в Белостоке.

Подробнее на эту тему читайте в статье Блокада Лукашенко: какие последствия будет иметь закрытие Польшей границы с Беларусью.