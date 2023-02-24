Польша высылает военного атташе Беларуси в ответ на изгнание нескольких сотрудников консульства
Польша высылает военного атташе Беларуси в ответ на решение Минска выслать из Беларуси представителя польской пограничной службы и двух сотрудников консульства в Гродно.
Об этом в комментарии PAP сообщил спикер МИД Польши Лукаш Ясина, пишет "Европейская правда".
"В ближайшее время военный атташе Беларуси покинет Польшу", - рассказал он, отметив, что высланные польские представители уже выехали из Беларуси.
Напомним, после приговора - 8 лет колонии - для польского активиста в Беларуси Анджея Почобута Польша решила закрыть пункт пропуска с Беларусью в Бобровниках.
Минск в ответ на это ввел ограничения для польских перевозчиков, запретив им въезжать через Литву или Латвию, а также приказал покинуть страну представителю пограничной службы и уравнять количество сотрудников польского консульства в Гродно с количеством сотрудников белорусского консульства в Белостоке.
Подробнее на эту тему читайте в статье Блокада Лукашенко: какие последствия будет иметь закрытие Польшей границы с Беларусью.