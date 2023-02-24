Президентка Єврокомісії: Рік героїчного українського опору, попереду нас чекає майбутнє єдності

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у річницю російського вторгнення заявила, що ЄС і Україну чекає майбутнє єдності.

Про це пише "Європейська правда".

"Рік брутальної російської агресії. Рік героїчного українського опору. Рік європейської солідарності. Попереду нас чекає майбутнє єдності", - сказала фон дер Ляєн.

Реклама:

One year of brutal Russian aggression.

One year of heroic Ukrainian resistance.

One year of European solidarity.

Ahead of us is a future of unity.



⁰You are fighting for freedom, for democracy, and for your place in the European Union.



We are with you, for as long as it takes. pic.twitter.com/nw01k1MFQE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023

"Ви боретеся за свободу, за демократію і за своє місце в Європейському Союзі. Ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - додала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Європейський союз у четвер не зміг підписати довгоочікуваний 10-й пакет санкцій проти Росії через заперечення Польщі проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

Переговори щодо 10-го пакету санкцій продовжаться у п'ятницю вранці.