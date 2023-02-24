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Президентка Єврокомісії: Рік героїчного українського опору, попереду нас чекає майбутнє єдності

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 09:00
Урсула фон дер Ляєн, скриншот

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у річницю російського вторгнення заявила, що ЄС і Україну чекає майбутнє єдності.

Про це пише "Європейська правда".

"Рік брутальної російської агресії. Рік героїчного українського опору. Рік європейської солідарності. Попереду нас чекає майбутнє єдності", - сказала фон дер Ляєн.

"Ви боретеся за свободу, за демократію і за своє місце в Європейському Союзі. Ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - додала вона.

Нагадаємо, Європейський союз у четвер не зміг підписати довгоочікуваний 10-й пакет санкцій проти Росії через заперечення Польщі проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

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Переговори щодо 10-го пакету санкцій продовжаться у п'ятницю вранці.

Теми: ЄСУкраїнавійнаРосія
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