Президент Еврокомиссии: Год героического украинского сопротивления, впереди нас ждет будущее единства

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в годовщину российского вторжения заявила, что ЕС и Украину ждет будущее единства.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Год брутальной российской агрессии. Год героического украинского сопротивления. Год европейской солидарности. Впереди нас ждет будущее единства", - сказала фон дер Ляйен.

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One year of brutal Russian aggression.

One year of heroic Ukrainian resistance.

One year of European solidarity.

Ahead of us is a future of unity.



⁰You are fighting for freedom, for democracy, and for your place in the European Union.



We are with you, for as long as it takes. pic.twitter.com/nw01k1MFQE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023

"Вы боретесь за свободу, за демократию и за свое место в Европейском Союзе. Мы будем с вами столько, сколько потребуется", - добавила она.

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Напомним, Европейский союз в четверг не смог подписать долгожданный 10-й пакет санкций против России из-за возражений Польши против предложенных ограничений на импорт синтетического каучука, которые, по ее мнению, являются недостаточно жесткими.