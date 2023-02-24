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Президент Еврокомиссии: Год героического украинского сопротивления, впереди нас ждет будущее единства

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 08:00
Президент Еврокомиссии: Год героического украинского сопротивления, впереди нас ждет будущее единства
Урсула фон дер Ляйен, скриншот

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в годовщину российского вторжения заявила, что ЕС и Украину ждет будущее единства.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Год брутальной российской агрессии. Год героического украинского сопротивления. Год европейской солидарности. Впереди нас ждет будущее единства", - сказала фон дер Ляйен.

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"Вы боретесь за свободу, за демократию и за свое место в Европейском Союзе. Мы будем с вами столько, сколько потребуется", - добавила она.

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Напомним, Европейский союз в четверг не смог подписать долгожданный 10-й пакет санкций против России из-за возражений Польши против предложенных ограничений на импорт синтетического каучука, которые, по ее мнению, являются недостаточно жесткими.

Темы: ЕСУкраинавойнаРосcия
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