Президент Еврокомиссии: Год героического украинского сопротивления, впереди нас ждет будущее единства

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в годовщину российского вторжения заявила, что ЕС и Украину ждет будущее единства.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Год брутальной российской агрессии. Год героического украинского сопротивления. Год европейской солидарности. Впереди нас ждет будущее единства", - сказала фон дер Ляйен.

One year of brutal Russian aggression.

One year of heroic Ukrainian resistance.

One year of European solidarity.

Ahead of us is a future of unity.



⁰You are fighting for freedom, for democracy, and for your place in the European Union.



We are with you, for as long as it takes. pic.twitter.com/nw01k1MFQE