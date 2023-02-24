Росія веде переговори з Китаєм про постачання дронів-камікадзе - Spiegel

Російські військові та китайський виробник безпілотників Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology ведуть переговори про масове виробництво безпілотників-камікадзе для РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке видання Spiegel.

За даними видання, китайська компанія погодилася виготовити, випробувати і передати 100 прототипів дронів ZT-180 Міністерству оборони Росії до квітня. За оцінками військових експертів, кожен ZT-180 може нести бойову частину вагою від 35 до 50 кілограмів.

За словами експертів, конструкція, ймовірно, буде схожа на конструкцію іранського безпілотника-камікадзе Shahed-136.

На наступному етапі китайська компанія планує доставити компоненти та технології до Росії, щоб там можна було налагодити виробництво. Це дасть змогу збирати близько 100 дронів на місяць.

Минулого року вже з’являлися повідомлення про плани Китаю підтримати російських військових набагато відчутніше, ніж це було відомо раніше. За інформацією Spiegel, компанія, підконтрольна Народно-визвольній армії Китаю, планувала постачати запчастини для російських винищувачів Су-27 та інших моделей.

У цьому контексті, як стверджується, планувалося створення фальшивих товаросупровідних документів, щоб деталі для військових машин виглядали як запчастини для цивільної авіації.

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У січні нідерландський громадський мовник NOS повідомив, що голландські мікрочіпи постачаються російській оборонній промисловості через китайські компанії. Аналіз, проведений українськими збройними силами, показав, що на 10 з 27 досліджених російських озброєнь, таких як ракети, гелікоптери і безпілотники, або їхні залишки, були встановлені мікрочіпи з Нідерландів.

Протягом декількох місяців у колах безпеки деяких країн циркулювали повідомлення про те, що китайські компанії нібито передають російській стороні супутникові знімки зони бойових дій в Україні. Тому уряд США нещодавно вніс китайську супутникову компанію Changsha Tianyi Space Science and Technology Institute до свого санкційного списку. Їхні знімки дозволяли групі "Вагнера" здійснювати бойові операції в Україні.

У Берліні також мають інформацію, що Китай постачає російським покупцям комерційні безпілотники, які також можуть бути використані для розвідувальних цілей на війні. Військові називають такі пристрої об'єктами подвійного призначення.

За інформацією видання, ці безпілотники поставляються російським збройним силам через Об'єднані Арабські Емірати імпортно-експортними компаніями, підконтрольними китайській державі. За словами людей, знайомих з аналізом угод, російські підрозділи фактично використовують безпілотники для розвідки на українському фронті.