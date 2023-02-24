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Россия ведет переговоры с Китаем о поставках дронов-камикадзе - Spiegel

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 09:51
Фото: Getty Images

Российские военные и китайский производитель беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology ведут переговоры о массовом производстве беспилотников-камикадзе для РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По данным издания, китайская компания согласилась изготовить, испытать и передать 100 прототипов дронов ZT-180 министерству обороны России до апреля. По оценкам военных экспертов, каждый ZT-180 может нести боевую часть весом от 35 до 50 килограммов.

По словам экспертов, конструкция, вероятно, будет похожа на конструкцию иранского беспилотника-камикадзе Shahed-136.

На следующем этапе китайская компания планирует доставить компоненты и технологии в Россию, чтобы там можно было наладить производство. Это позволит собирать около 100 дронов в месяц.

В прошлом году уже появлялись сообщения о планах Китая поддержать российских военных гораздо ощутимее, чем это было известно ранее. По информации Spiegel, компания, подконтрольная Народно-освободительной армии Китая, планировала поставлять запчасти для российских истребителей Су-27 и других моделей.

В этом контексте, как утверждается, планировалось создание фальшивых товаросопроводительных документов, чтобы детали для военных машин выглядели как запчасти для гражданской авиации.

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В январе нидерландский общественный вещатель NOS сообщил, что голландские микрочипы поставляются российской оборонной промышленности через китайские компании. Анализ, проведенный украинскими вооруженными силами, показал, что на 10 из 27 исследованных российских вооружений, таких как ракеты, вертолеты и беспилотники, или их остатки, были установлены микрочипы из Нидерландов.

В течение нескольких месяцев в кругах безопасности некоторых стран циркулировали сообщения о том, что китайские компании якобы передают российской стороне спутниковые снимки зоны боевых действий в Украине. Поэтому правительство США недавно внесло китайскую спутниковую компанию Changsha Tianyi Space Science and Technology Institute в свой санкционный список. Их снимки позволяли группе "Вагнера" осуществлять боевые операции в Украине.

В Берлине также располагают информацией, что Китай поставляет российским покупателям коммерческие беспилотники, которые также могут быть использованы для разведывательных целей на войне. Военные называют такие устройства объектами двойного назначения.

По информации издания, эти беспилотники поставляются российским вооруженным силам через Объединенные Арабские Эмираты импортно-экспортными компаниями, подконтрольными китайскому государству. По словам людей, знакомых с анализом сделок, российские подразделения фактически используют беспилотники для разведки на украинском фронте.

Темы: РосcияКитайоружиевойна
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