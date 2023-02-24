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Окупанти вдарили ракетами по Святогірську та Краматорську, під щільним вогнем Херсонщина – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 лютого 2023, 10:54
Ілюстративне фото Getty Images

Минулої доби російські загарбники тримали під вогнем 9 областей, вночі нанесли ракетний удар по Краматорську та Святогірську, де ракета впала на територію одного з підприємства, 73 рази обстріляли Херсонщину.

Джерело: звіти ОВА

Донеччина: зранку — артобстріл Авдіївки. Вночі  — обстріл с. Званівка та Переїзне Званівської громади. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки.

Вночі — ракетний удар по Краматорську (місце падіння ракети та її тип встановлюються).

Також вночі росіяни здійснили ракетний обстріл Святогірська. Ракета впала на території підприємства. Без жертв.

Протягом минулого дня терористами обстріляні:

Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, смт Велика Новосілка, смт Північне, смт Керамік, с.Архангельське, с.Времівка, с.Плещіївка. В усіх випадках — ворог гатив по житловим секторам населених пунктів.

ВІДЕО ДНЯ

На Донеччині за добу: 2 загиблих, 7 поранених.

Чернігівщина: за добу — 6 обстрілів, Корюківський, Новгород-Сіверський та Чернігівський район, із мінометів, САУ. Пошкоджене приватне господарство та сільськогосподарське підприємство, знищено легкове авто. Інші деталі щодо наслідків уточнюються.

Сумщина: вчора протягом дня ворог здійснив обстріли 5 територіальних громад області: Миропільської, Білопільської, Хотінської, Новослобідської, Краснопільської.

У Краснопільській громаді внаслідок обстрілу села Рясне пошкоджено нежилий будинок.

Також територію громади обстрілювали з мінометів, зафіксовано скидання боєприпасів типу "ВОГ" з квадракоптерів, запущених з території рф. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів населених пунктів області уточнюється.

Запорізька: ​​за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Мала Токмачка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Ольгівське, Полтавка, Павлівка, Залізничне, Темирівка, Кам'янське, Степове, Степногірськ, Малі Щербаки, Новояковлівка, Комишуваха.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Дніпропетровщина: вчора росіяни вкотре цілили по району з важкої артилерії. За день – шість обстрілів.

Ворог накрив вогнем сам Нікополь та дві громади – Марганецьку і Червоногригорівську. Минулося без постраждалих.

Наслідки атак нині з’ясовують. Уражені території обстежують рятувальники.

Вночі у Нікопольському районі — 10 обстрілів. З важкої артилерії агресор поцілив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорiвськiй громадах.

Люди цілі. Але зазнали руйнувань житлові будинки. У Нікополі пошкоджені 8 приватних будинків. Один з них загорівся, рятувальники помум'я вже приборкали. Понівечені 5 господарських споруд, 2 магазини та кафе.

Деталі атак по місту ще уточнюються. Працюють рятувальники й на решті територій, куди прилетіли ворожі снаряди. З'ясовують наслідки обстрілів.

Харківщина: протягом дня ворог обстрілював Куп'янськ та навколишні населені пункти. У Куп'янську поранення отримали 2 жінки 54, 61 років та чоловік 43 років. У Куп’янську обстрілом пізно ввечері пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки.

Вчора ввечері у смт Шевченкове Куп'янського району поранення отримав чоловік 72 років.

Після 23:00 у Куп'янську-Вузловому поранений чоловік 73 років.

У с. Ківшарівка Куп'янського району близько поранення отримав цивільний чоловік 49 років.

Внаслідок обстрілу с. Новоосинове Куп'янського району поранення зазнав чоловік 68 років.

На Слобожанському напрямку окупанти з мінометів та артилерії обстріляли райони населених пунктів: Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори, Землянка, Устинівка, Бологівка та Красне Перше. Також ворог завдав авіаудару поблизу Дворічної та Огірцевого.

Вчора вдень ворог обстріляв Люботин Харківського району.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Гряниківки, Синьківки, Купянська та Табаївки.  Завдав авіаударів неподалік Гряниківки, Котлярівки та Крохмального.

Вчора зранку внаслідок ракетного обстрілу по військовій адміністрації у смт Дворічна Куп‘янського району жінка та чоловік отримали поранення. Під час проведення рятувальних робіт ворог інтенсивно обстрілював Дворічну. Бив прицільно по рятувальниках. Було пошкоджено щонайменше 4 автомобілі ДСНС.

У Дворічній ворожий обстріл пошкодив житловий будинок.

Луганщина: на Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу Стельмахівки, Діброви, Білогорівки та Серебрянського лісництва.

Росіяни обстріляли Червонопопівку, Новоселівське, Стельмахівку, Макіївку, Невське, Діброву, Серебрянське лісництво і Білогорівку.

Вони завдали авіаударів неподалік Серебрянського лісництва і Білогорівки.

Продовжується примусова паспортизація жителів Луганщини.

Ситуація в області залишається напруженою.

Миколаївщина: вночі ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.

Херсонщина: за минулу добу противник здійснив 73 обстріли, з них 7 — по м.Херсон.

Від артилерії російських окупаційних військ постраждали понад 30 населених пунктів області.

Є жертви серед цивільного населення: одна людина загинула, троє — поранені.

З деокупованої території області евакуйовано 105 осіб.

Теми: регіонивійнаУкраїнаРосія
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