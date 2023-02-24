Оккупанты ударили ракетами по Святогорску и Краматорску, под плотным огнем Херсонщина - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики держали под огнем 9 областей, ночью нанесли ракетный удар по Краматорску и Святогорску, где ракета упала на территорию одного из предприятия, 73 раза обстреляли Херсонщину.

Источник: отчеты ОВА

Донетчина: утром - артобстрел Авдеевки. Ночью - обстрел с. Звановка и Переездное Звановской громады. Разрушены и повреждены частные дома.

Ночью - ракетный удар по Краматорску (место падения ракеты и ее тип устанавливаются).

Также ночью россияне осуществили ракетный обстрел Святогорска. Ракета упала на территории предприятия. Без жертв.

В течение прошлого дня террористами обстреляны:

Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, пгт Великая Новоселка, пгт Северное, пгт Керамик, с.Архангельское, с.Времивка, с.Плещеевка. Во всех случаях - враг бил по жилым секторам населенных пунктов.

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В Донецкой области за сутки: 2 погибших, 7 раненых.

Черниговщина: за сутки - 6 обстрелов, Корюковский, Новгород-Северский и Черниговский район, из минометов, САУ. Повреждено частное хозяйство и сельскохозяйственное предприятие, уничтожено легковое авто. Другие детали относительно последствий уточняются.

Сумщина: вчера в течение дня враг совершил обстрелы 5 территориальных громад области: Миропольской, Белопольской, Хотинской, Новослободской, Краснопольской.

В Краснопольской громаде в результате обстрела села Рясное поврежден нежилой дом.

Также территорию громады обстреливали из минометов, зафиксирован сброс боеприпасов типа "ВОГ" с квадракоптеров, запущенных с территории рф. Подробная информация о последствиях обстрелов населенных пунктов области уточняется.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Ольговское, Полтавка, Павловка, Железнодорожное, Темировка, Каменское, Степное, Степногорск, Малые Щербаки, Новояковлевка, Камышеваха.

Поступило 17 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Днепропетровщина: вчера россияне в очередной раз целились по району из тяжелой артиллерии. За день - шесть обстрелов.

Враг накрыл огнем сам Никополь и две громады - Марганецкую и Червоногригорьевскую. Прошло без пострадавших.

Последствия атак сейчас выясняют. Пораженные территории обследуют спасатели.

Ночью в Никопольском районе - 10 обстрелов. Из тяжелой артиллерии агрессор попал по самому Никополю, Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадах.

Люди целы. Но подверглись разрушениям жилые дома. В Никополе повреждены 8 частных домов. Один из них загорелся, спасатели пламя уже укротили. Изуродованы 5 хозяйственных построек, 2 магазина и кафе.

Детали атак по городу еще уточняются. Работают спасатели и на остальных территориях, куда прилетели вражеские снаряды. Выясняют последствия обстрелов.

Харьковщина: в течение дня враг обстреливал Купянск и окружающие населенные пункты. В Купянске ранения получили 2 женщины 54, 61 лет и мужчина 43 лет. В Купянске обстрелом поздно вечером повреждены по меньшей мере 4 жилых дома.

Вчера вечером в пгт Шевченково Купянского района ранения получил мужчина 72 лет.

После 23:00 в Купянске-Узловом ранен мужчина 73 лет.

В с. Ковшаровка Купянского района около ранения получил гражданский мужчина 49 лет.

В результате обстрела с. Новоосиново Купянского района ранения получил мужчина 68 лет.

На Слобожанском направлении оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли районы населенных пунктов: Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Лукьянцы, Волчанские Хутора, Землянка, Устиновка, Бологовка и Красное Первое. Также враг нанес авиаудар вблизи Двуречной и Огирцево.

Вчера днем враг обстрелял Люботин Харьковского района.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Гряниковки, Синьковки, Купянска и Табаевки. Нанес авиаудары неподалеку Гряниковки, Котляровки и Крохмального.

Вчера утром в результате ракетного обстрела по военной администрации в пгт Двуречная Купянского района женщина и мужчина получили ранения. Во время проведения спасательных работ враг интенсивно обстреливал Двуречную. Бил прицельно по спасателям. Было повреждено не менее 4 автомобилей ГСЧС.

В Двуречной вражеский обстрел повредил жилой дом.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи Стельмаховки, Дибровы, Белогоровки и Серебрянского лесничества.

Россияне обстреляли Червонопоповку, Новоселовское, Стельмаховку, Макеевку, Невское, Диброву, Серебрянское лесничество и Белогоровку.

Они нанесли авиаудары неподалеку Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Продолжается принудительная паспортизация жителей Луганщины.

Ситуация в области остается напряженной.

Николаевщина: ночью враг наносил удары из РСЗО по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших нет.

Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 73 обстрела, из них 7 - по г. Херсон.

От артиллерии российских оккупационных войск пострадали более 30 населенных пунктов области.

Есть жертвы среди гражданского населения: один человек погиб, трое - ранены.

С деоккупированной территории области эвакуированы 105 человек.