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Бундестаг підняв прапор України у річницю нападу Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 11:43

24 лютого, у річницю російського вторгнення, німецький Бундестаг підняв прапор України над своєю будівлею у центрі Берліна.

Про це йдеться у заяві парламенту, пише "Європейська правда".

На додаток до прапорів на східній та західній сторонах будівлі Рейхстагу, державний прапор України також майорить на південно-західній вежі будівлі Рейхстагу.

 

"Таким чином, президія Бундестагу підтримала ініціативу німецько-української парламентської групи, щоб продемонструвати особливо чіткий знак солідарності з українським народом у цей день", - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що на початку пленарного засідання у четвер, 2 березня, канцлер Олаф Шольц виступить з урядовою заявою на тему "Рік переломного моменту - зміцнення безпеки Німеччини та альянсів, які продовжують підтримувати Україну". Після урядової заяви відбудуться дебати.

Нагадаємо, одна з найвідоміших архітектурних пам’яток Франції – Ейфелева вежа в Парижі – в четвер увечері була підсвічена кольорами українського прапора до річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Теми: НімеччинаРосіяУкраїнавійна
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