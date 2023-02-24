Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бундестаг поднял флаг Украины в годовщину нападения России

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 10:43

24 февраля, в годовщину российского вторжения, немецкий Бундестаг поднял флаг Украины над своим зданием в центре Берлина.

Об этом говорится в заявлении парламента, пишет "Европейская правда".

В дополнение к флагам на восточной и западной сторонах здания Рейхстага, государственный флаг Украины также развевается на юго-западной башне здания Рейхстага.

Реклама:
 

"Таким образом президиум Бундестага поддержал инициативу немецко-украинской парламентской группы, чтобы продемонстрировать особенно четкий знак солидарности с украинским народом в этот день", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что в начале пленарного заседания в четверг, 2 марта, канцлер Олаф Шольц выступит с правительственным заявлением на тему "Год переломного момента - укрепление безопасности Германии и альянсов, которые продолжают поддерживать Украину". После правительственного заявления состоятся дебаты.

Напомним, один из самых известных архитектурных памятников Франции - Эйфелева башня в Париже - в четверг вечером была подсвечена цветами украинского флага к годовщине полномасштабного вторжения России.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГерманияРосcияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Германия
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Последние новости
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
фото Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: