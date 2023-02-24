Бундестаг поднял флаг Украины в годовщину нападения России

24 февраля, в годовщину российского вторжения, немецкий Бундестаг поднял флаг Украины над своим зданием в центре Берлина.

Об этом говорится в заявлении парламента, пишет "Европейская правда".

В дополнение к флагам на восточной и западной сторонах здания Рейхстага, государственный флаг Украины также развевается на юго-западной башне здания Рейхстага.

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"Таким образом президиум Бундестага поддержал инициативу немецко-украинской парламентской группы, чтобы продемонстрировать особенно четкий знак солидарности с украинским народом в этот день", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что в начале пленарного заседания в четверг, 2 марта, канцлер Олаф Шольц выступит с правительственным заявлением на тему "Год переломного момента - укрепление безопасности Германии и альянсов, которые продолжают поддерживать Украину". После правительственного заявления состоятся дебаты.

Напомним, один из самых известных архитектурных памятников Франции - Эйфелева башня в Париже - в четверг вечером была подсвечена цветами украинского флага к годовщине полномасштабного вторжения России.