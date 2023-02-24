Канцлер Німеччини: Путін зазнав поразки, він повинен припинити війну
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримувати Україну скільки буде необхідно і закликав президента РФ Владіміра Путіна припинити війну.
Про це він сказав у зверненні, присвяченому річниці російського вторгнення, пише "Європейська правда".
"Росія вже рік веде нещадну загарбницьку війну в Україні…Що дійсно вражає нас – це рішучість і мужність українців, з якими вони борються за свободу. Німеччина підтримує їх у цьому і буде підтримувати так потужно і так довго, як це буде необхідно", - сказав Шольц.
Seit einem Jahr führt Russland einen unerbittlichen Angriffskrieg gegen die #Ukraine. 🇩🇪 steht fest an Seite der 🇺🇦 – auch in Zukunft. Je früher Putin einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreichen wird, desto größer die Chance auf ein Kriegsende. #KanzlerKompakt pic.twitter.com/T68jGEjXoQ— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2023
За його словами, якщо подивитися на події минулого року, то стає очевидно, що російський президент зазнав поразки.
"Владімір Путін зробив ставку на розкол, але отримав протилежний результат: Україна об’єднана як ніколи раніше, Європейський союз – згуртований", - сказав Шольц.
"Німеччина непохитно стоїть на боці України – сьогодні та у майбутньому. Адже не постачання нами зброї подовжує війну. Навпаки: чим раніше Путін визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнута, тим більше шансів на закінчення війни. Все в руках Путіна. Він може припинити цю війну", - додав канцлер.
Нагадаємо, 24 лютого, у річницю російського вторгнення, німецький Бундестаг підняв прапор України над своєю будівлею у центрі Берліна.