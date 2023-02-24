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Канцлер Німеччини: Путін зазнав поразки, він повинен припинити війну

П'ятниця, 24 лютого 2023, 12:06

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримувати Україну скільки буде необхідно і закликав президента РФ Владіміра Путіна припинити війну.

Про це він сказав у зверненні, присвяченому річниці російського вторгнення, пише "Європейська правда".

"Росія вже рік веде нещадну загарбницьку війну в Україні…Що дійсно вражає нас – це рішучість і мужність українців, з якими вони борються за свободу. Німеччина підтримує їх у цьому і буде підтримувати так потужно і так довго, як це буде необхідно", - сказав Шольц.

За його словами, якщо подивитися на події минулого року, то стає очевидно, що російський президент зазнав поразки.

"Владімір Путін зробив ставку на розкол, але отримав протилежний результат: Україна об’єднана як ніколи раніше, Європейський союз – згуртований", - сказав Шольц.

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"Німеччина непохитно стоїть на боці України – сьогодні та у майбутньому. Адже не постачання нами зброї подовжує війну. Навпаки: чим раніше Путін визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнута, тим більше шансів на закінчення війни. Все в руках Путіна. Він може припинити цю війну", - додав канцлер.

Нагадаємо, 24 лютого, у річницю російського вторгнення, німецький Бундестаг підняв прапор України над своєю будівлею у центрі Берліна.

Теми: НімеччинаРосія
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