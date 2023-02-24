Канцлер Германии: Путин потерпел поражение, он должен прекратить войну
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддерживать Украину, сколько будет необходимо, и призвал президента РФ Владимира Путина прекратить войну.
Об этом он сказал в обращении, посвященном годовщине российского вторжения, пишет "Европейская правда".
"Россия уже год ведет беспощадную захватническую войну в Украине... Что действительно поражает нас - это решимость и мужество украинцев, с которыми они борются за свободу. Германия поддерживает их в этом и будет поддерживать так мощно и так долго, как это будет необходимо", - сказал Шольц.
Seit einem Jahr führt Russland einen unerbittlichen Angriffskrieg gegen die #Ukraine. 🇩🇪 steht fest an Seite der 🇺🇦 – auch in Zukunft. Je früher Putin einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreichen wird, desto größer die Chance auf ein Kriegsende. #KanzlerKompakt pic.twitter.com/T68jGEjXoQ— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2023
По его словам, если посмотреть на события прошлого года, то становится очевидно, что российский президент потерпел поражение.
"Владимир Путин сделал ставку на раскол, но получил противоположный результат: Украина объединена как никогда раньше, Европейский союз - сплочен", - сказал Шольц.
"Германия непоколебимо стоит на стороне Украины - сегодня и в будущем. Ведь не поставки нами оружия продлевают войну. Наоборот: чем раньше Путин признает, что его империалистическая цель не будет достигнута, тем больше шансов на окончание войны. Все в руках Путина. Он может прекратить эту войну", - добавил канцлер.
Напомним, 24 февраля, в годовщину российского вторжения, немецкий Бундестаг поднял флаг Украины над своим зданием в центре Берлина.