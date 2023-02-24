Канцлер Германии: Путин потерпел поражение, он должен прекратить войну

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддерживать Украину, сколько будет необходимо, и призвал президента РФ Владимира Путина прекратить войну.

Об этом он сказал в обращении, посвященном годовщине российского вторжения, пишет "Европейская правда".

"Россия уже год ведет беспощадную захватническую войну в Украине... Что действительно поражает нас - это решимость и мужество украинцев, с которыми они борются за свободу. Германия поддерживает их в этом и будет поддерживать так мощно и так долго, как это будет необходимо", - сказал Шольц.

Seit einem Jahr führt Russland einen unerbittlichen Angriffskrieg gegen die #Ukraine. 🇩🇪 steht fest an Seite der 🇺🇦 – auch in Zukunft. Je früher Putin einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreichen wird, desto größer die Chance auf ein Kriegsende. #KanzlerKompakt pic.twitter.com/T68jGEjXoQ February 24, 2023

По его словам, если посмотреть на события прошлого года, то становится очевидно, что российский президент потерпел поражение.

"Владимир Путин сделал ставку на раскол, но получил противоположный результат: Украина объединена как никогда раньше, Европейский союз - сплочен", - сказал Шольц.

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"Германия непоколебимо стоит на стороне Украины - сегодня и в будущем. Ведь не поставки нами оружия продлевают войну. Наоборот: чем раньше Путин признает, что его империалистическая цель не будет достигнута, тем больше шансов на окончание войны. Все в руках Путина. Он может прекратить эту войну", - добавил канцлер.

Напомним, 24 февраля, в годовщину российского вторжения, немецкий Бундестаг поднял флаг Украины над своим зданием в центре Берлина.