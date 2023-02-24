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Канцлер Германии: Путин потерпел поражение, он должен прекратить войну

Пятница, 24 февраля 2023, 12:06

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддерживать Украину, сколько будет необходимо, и призвал президента РФ Владимира Путина прекратить войну.

Об этом он сказал в обращении, посвященном годовщине российского вторжения, пишет "Европейская правда".

"Россия уже год ведет беспощадную захватническую войну в Украине... Что действительно поражает нас - это решимость и мужество украинцев, с которыми они борются за свободу. Германия поддерживает их в этом и будет поддерживать так мощно и так долго, как это будет необходимо", - сказал Шольц.

По его словам, если посмотреть на события прошлого года, то становится очевидно, что российский президент потерпел поражение.

"Владимир Путин сделал ставку на раскол, но получил противоположный результат: Украина объединена как никогда раньше, Европейский союз - сплочен", - сказал Шольц.

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"Германия непоколебимо стоит на стороне Украины - сегодня и в будущем. Ведь не поставки нами оружия продлевают войну. Наоборот: чем раньше Путин признает, что его империалистическая цель не будет достигнута, тем больше шансов на окончание войны. Все в руках Путина. Он может прекратить эту войну", - добавил канцлер.

Напомним, 24 февраля, в годовщину российского вторжения, немецкий Бундестаг поднял флаг Украины над своим зданием в центре Берлина.

Темы: ГерманияРосcия
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