У Санкт-Петербурзі вистрілили в ОМОНівця – росЗМІ
П'ятниця, 24 лютого 2023, 12:13
У центрі російського Санкт-Петербурга у п'ятницю невідомий вистрілив у співробітника ОМОНу.
Джерело: Фонтанка з посиланням на джерела
Деталі: За даними видання, інцидент стався близько 11:50 неподалік входу в метро "Гостинний двір". Постраждалого з пораненням у груди госпіталізували. Стрільця затримано.
За інформацією ЗМІ, в ОМОНівця стріляли картеччю з обріза рушниці. Наразі місце оточено, працює слідчо-оперативна група.
У Санкт-Петербурзі вистрілили в ОМОНівця – росЗМІ pic.twitter.com/qqtyFDQiGR— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2023