У Санкт-Петербурзі вистрілили в ОМОНівця – росЗМІ

У центрі російського Санкт-Петербурга у п'ятницю невідомий вистрілив у співробітника ОМОНу.

Джерело: Фонтанка з посиланням на джерела

Деталі: За даними видання, інцидент стався близько 11:50 неподалік входу в метро "Гостинний двір". Постраждалого з пораненням у груди госпіталізували. Стрільця затримано.

За інформацією ЗМІ, в ОМОНівця стріляли картеччю з обріза рушниці. Наразі місце оточено, працює слідчо-оперативна група.