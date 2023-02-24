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У Санкт-Петербурзі вистрілили в ОМОНівця – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 лютого 2023, 12:13
Місце стрілянини, Фонтанка

У центрі російського Санкт-Петербурга у п'ятницю невідомий вистрілив у співробітника ОМОНу.

Джерело: Фонтанка з посиланням на джерела 

Деталі: За даними видання, інцидент стався близько 11:50 неподалік входу в метро "Гостинний двір". Постраждалого з пораненням у груди госпіталізували. Стрільця затримано.

За інформацією ЗМІ, в ОМОНівця стріляли картеччю з обріза рушниці. Наразі місце оточено, працює слідчо-оперативна група.

 
 

Теми: Росіязброя
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