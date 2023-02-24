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В Санкт-Петербурге выстрелили в ОМОНовца – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 24 февраля 2023, 12:13
Место стрельбы, Фонтанка

В центре российского Санкт-Петербурга в пятницу неизвестный выстрелил в сотрудника ОМОНа.

Источник: Фонтанка со ссылкой на источники 

Детали: По данным росСМИ, инцидент произошел около 11:50 неподалёку от входа в метро "Гостиный двор". Пострадавшего с ранением в грудь госпитализировали. Стрелок задержан.

По информации издания, в ОМОНовца стреляли картечью из обреза ружья. На данный момент место оцеплено, работает следственно-оперативная группа.

 
 

Темы: Росcияоружие
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