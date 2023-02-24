В Санкт-Петербурге выстрелили в ОМОНовца – росСМИ

В центре российского Санкт-Петербурга в пятницу неизвестный выстрелил в сотрудника ОМОНа.

Источник: Фонтанка со ссылкой на источники

Детали: По данным росСМИ, инцидент произошел около 11:50 неподалёку от входа в метро "Гостиный двор". Пострадавшего с ранением в грудь госпитализировали. Стрелок задержан.

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По информации издания, в ОМОНовца стреляли картечью из обреза ружья. На данный момент место оцеплено, работает следственно-оперативная группа.

У Санкт-Петербурзі вистрілили в ОМОНівця – росЗМІ pic.twitter.com/qqtyFDQiGR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2023