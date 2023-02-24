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Перед посольством Росії у Берліні виставили підбитий російський танк

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 11:15
Перед посольством Росії у Берліні виставили підбитий російський танк

Один з російських танків, знищених в Україні, виставили як експонат перед посольством Росії у Берліні.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Зазначають, що привезли на місце близько 4 ранку 24 лютого, він має залишатися перед посольством як експонат протягом обох вихідних днів.

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Рано вранці посол України у Німеччині Олексій Макеєв натякнув, що один з танків експонуватимуть у Берліні, але не уточнив, де саме.

Як розповідає Bild, це Т-72, який підірвався на міні під Києвом 31 березня 2022 року, він був у складі одного із російських підрозділів, який перекинули для нападу на Україну з-під кордонів Монголії. 

 

Проєкт ініціювали німецькі активісти Віланд Гібель та Енно Ленце, останній неодноразово бував в Україні. 

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"Цей танк - це наша акція протесту проти війни, яку розв’язала Росія, і наше висловлення солідарності з Україною", - зазначив Гібель. 

Над тим, щоби танк доїхав до Берліна, працювали кілька місяців - у тому числі через суперечки з місцевою владою і громадою, оскільки хтось наполягав, що танк може лякати людей, які переїхали до Німеччини, рятуючись від війни у Сирії, або може відволікати велосипедистів від дорожньої ситуації; що габарити танка не дозволять провезти його через дорожні тунелі і не буде достатньо потужного крана, щоб згрузити його. Врешті адміністративний суд дозволив виставку.

Танк виставлений на тому ж трейлері, на якому його привезли через Польщу. Витрати на проєкт профінансували з донатів. 

Нагадаємо, Міністерство оборони України раніше повідомляло, що до річниці великої війни підбиті російські танки виставлять як експонати у чотирьох країнах ЄС. 

Теми: РосіяНімеччинатанки
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