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Перед посольством РФ в Берлине выставили подбитый российский танк

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 11:15
Перед посольством РФ в Берлине выставили подбитый российский танк

Один из российских танков, уничтоженных в Украине, выставили как экспонат перед посольством России в Берлине.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Отмечают, что привезли на место около 4 утра 24 февраля, он должен оставаться перед посольством как экспонат в течение обоих выходных дней.

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Рано утром посол Украины в Германии Алексей Макеев намекнул, что один из танков будут экспонировать в Берлине, но не уточнил, где именно.

Как рассказывает Bild, это Т-72, который подорвался на мине под Киевом 31 марта 2022 года, он был в составе одного из российских подразделений, который перебросили для нападения на Украину из-под границ Монголии.

 

Проект инициировали немецкие активисты Виланд Гибель и Энно Ленце, последний неоднократно бывал в Украине.

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"Этот танк - это наша акция протеста против войны, которую развязала Россия, и наше выражение солидарности с Украиной", - отметил Гибель.

Над тем, чтобы танк доехал до Берлина, работали несколько месяцев - в том числе из-за споров с местными властями и обществом, поскольку кто-то настаивал, что танк может пугать людей, которые переехали в Германию, спасаясь от войны в Сирии, или может отвлекать велосипедистов от дорожной ситуации; что габариты танка не позволят провезти его через дорожные тоннели и не будет достаточно мощного крана, чтобы выгрузить его. В конце концов административный суд разрешил выставку.

Танк выставлен на том же трейлере, на котором его привезли через Польшу. Расходы на проект профинансировали из донатов.

Напомним, Министерство обороны Украины ранее сообщало, что к годовщине большой войны подбитые российские танки выставят как экспонаты в четырех странах ЕС.

Темы: РосcияГерманиятанки
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