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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд: що у нього увійшло

П'ятниця, 24 лютого 2023, 11:26

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет Україні на загальну суму 2 мільярди доларів, який допоможе посилити протиповітряну оборону.

Про це йдеться у заяві Пентагону, пише "Європейська правда".

Зокрема, Сполучені Штати надають додаткові безпілотні літальні апарати, обладнання для боротьби з БПЛА та засобами радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засобів високоточної стрільби, які посилять здатність України відбивати російську агресію.

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Цей пакет безпекової допомоги включає:

- Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

- Додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

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- Боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

- Безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;

- БПЛА Switchblade 600;

- БЛА "Altius-600";

- БПЛА Jump 20;

- Засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;

- Засоби розмінування;

- обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;

- Фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.

Допомога надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). На відміну від пакетів озброєнь, які беруться безпосередньо з американських збройних запасів і можуть бути швидко відправлені в Україну, пакети USAI закуповуються або замовляються у промисловості.

"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України", - зазначили у Пентагоні.

Теми: СШАармія
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