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Польща у п'ятницю відправить Україні перші танки Leopard - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 12:47

У п'ятницю Польща відправить в Україну бойові танки Leopard 2, перші з 14 обіцяних урядом машин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника видання, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосить про цю поставку під час свого візиту до Києва з нагоди річниці російського вторгнення.

Напередодні Моравецький заявив, що його країна буде першою або однією з перших, хто передасть Україні танки Leopard.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що танки Leopard 2, а також 60 інших модернізованих танків Т-72, які Польща планує передати, можуть потрапити до України упродовж місяця-двох.

Як повідомлялося, до Польщі на опанування танків Leopard 2 прибули 105 українських військових.

Польща є одним із найактивніших прихильників України та підштовхнула європейські країни надати танки Leopard 1 і 2. 

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Раніше повідомлялося, що Польща хоче підготувати українські екіпажі Leopard 2 за п’ять тижнів.

Теми: Польщазброя
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