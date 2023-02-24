Польша в пятницу отправит Украине первые танки Leopard - СМИ

В пятницу Польша отправит в Украину боевые танки Leopard 2, первые из 14 обещанных правительством машин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, премьер-министр Матеуш Моравецкий объявит об этой поставке во время своего визита в Киев по случаю годовщины российского вторжения.

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Накануне Моравецкий заявил, что его страна будет первой или одной из первых, кто передаст Украине танки Leopard.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что танки Leopard 2, а также 60 других модернизированных танков Т-72, которые Польша планирует передать, могут попасть в Украину в течение месяца-двух.

Как сообщалось, в Польшу на освоение танков Leopard 2 прибыли 105 украинских военных.

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Польша - один из самых активных сторонников Украины и подтолкнула европейские страны предоставить танки Leopard 1 и 2.

Ранее сообщалось, что Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 за пять недель.