Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша в пятницу отправит Украине первые танки Leopard - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 12:47

В пятницу Польша отправит в Украину боевые танки Leopard 2, первые из 14 обещанных правительством машин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, премьер-министр Матеуш Моравецкий объявит об этой поставке во время своего визита в Киев по случаю годовщины российского вторжения.

Накануне Моравецкий заявил, что его страна будет первой или одной из первых, кто передаст Украине танки Leopard.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что танки Leopard 2, а также 60 других модернизированных танков Т-72, которые Польша планирует передать, могут попасть в Украину в течение месяца-двух.

Как сообщалось, в Польшу на освоение танков Leopard 2 прибыли 105 украинских военных.

Польша - один из самых активных сторонников Украины и подтолкнула европейские страны предоставить танки Leopard 1 и 2.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 за пять недель.

Темы: Польшаоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Путин порассуждал о развале РФ и исчезновении "россиян как народа"

В ГУР назвали одну из стратегических целей украинского контрнаступления

Украинские защитники уничтожили с сентября более 650 крылатых ракет и 610 "Шахедов"

Институт изучения войны убежден в победе Украины – Кулеба

В Украине погиб американский доброволец – CNN

Министр энергетики: Если будет стабильный профицит электричества, будем думать об экспорте

Все новости...
Польша
Польша передала Украине первые танки Leopard
Премьер Польши приехал в Киев в годовщину российского вторжения
Польша высылает военного атташе Беларуси
Последние новости
12:38
Шмыгаль: В Минобороны нет системной коррупции, проявления - единичные
12:21
Зеленский выступил с благодарностью к Литве, Германии, Дании
11:59
История компании Netflix: от крошечного проката до короля сериалов
11:46
Именем Монастырского могут назвать улицу в Киеве - нардеп
11:31
Президент Чехии исключает, что Запад сократит поддержку Украины, опасаясь эскалации из-за Крыма
11:14
Не работает ни одна школа: как учатся дети в оккупированном Северодонецке
11:06
В Буче до конца весны восстановят 110 домов
10:51
Военные Беларуси улучшают навыки обороны, но не готовы к наступлению – Беларускі Гаюн
10:43
фотоБританская разведка: Качество элитных бригад морпехов РФ могло существенно снизиться после потерь
10:39
"Прерванный полет министра Монастырского": 40-й день памяти по министру МВД
Все новости...