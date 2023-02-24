Польша в пятницу отправит Украине первые танки Leopard - СМИ

В пятницу Польша отправит в Украину боевые танки Leopard 2, первые из 14 обещанных правительством машин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, премьер-министр Матеуш Моравецкий объявит об этой поставке во время своего визита в Киев по случаю годовщины российского вторжения.

Накануне Моравецкий заявил, что его страна будет первой или одной из первых, кто передаст Украине танки Leopard.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что танки Leopard 2, а также 60 других модернизированных танков Т-72, которые Польша планирует передать, могут попасть в Украину в течение месяца-двух.

Как сообщалось, в Польшу на освоение танков Leopard 2 прибыли 105 украинских военных.

Польша - один из самых активных сторонников Украины и подтолкнула европейские страны предоставить танки Leopard 1 и 2.

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Ранее сообщалось, что Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 за пять недель.