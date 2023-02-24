Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українці хочуть ударів по Росії – опитування

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 лютого 2023, 11:59
Українці хочуть ударів по Росії – опитування
Ірпінь 2022, фото: ФБ Міноборони

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, 90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 11-22 лютого

Дослівно: "90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії.

Реклама:

Водночас є певна відмінність у поглядах, які саме об’єкти потрібно вражати ударами: 38% вважають, що завдавати удари необхідно лише по військових об’єктах і майже стільки ж (39%) говорять про військові об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Крім цього, 13% респондентів вважають що удари мають завдаватися по взагалі всіх об’єктах, в т.ч. по населенню, як це робить сама Росія".

 

Деталі: Лише 7% респондентів не підтримують завдання ударів по Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Деякі українці вважають, що завдання ударів по території РФ може призвести до ескалації війни, інші вважають, що це робити необхідно.

У всіх регіонах України абсолютна більшість (89-92%) підтримують завдання ударів по території РФ, при цьому найбільша підтримка - на сході країни.

 

Соціологи відзначають, що навіть серед респондентів, які готові до територіальних поступок в обмін на мир, 79% вважають, що необхідно завдавати удари по території РФ.

 

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький підкреслив, що на півдні і сході, де рік тому до вторгнення РФ більше половини респондентів говорили про близьких родичів в РФ, а понад 80% добре ставились до "простих росіян", абсолютна більшість підтримує удари по Росії, причому значна частина вважає, що не варто обмежуватись лише військовими об’єктами.

Разом з цим досить мало респондентів, враховуючи жахіття воєнних злочинів РФ та щиру підтримку переважною більшістю росіян війни проти України, хотіли б і ударів по населенню Росії: "Українці попри все зберігають не тільки єдність, але і людяність".

Опитування проводилося упродовж 14-22 лютого 2023 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера серед українців віком від 18 років, які на момент опитування проживали на території України.

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року. Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально, за звичайних обставин, статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Зокрема, якщо ще в травні серед всіх опитаних нами респондентів 2,5-4% проживали на окупованих після 24 лютого територіях, то зараз через вимкнення окупантами телефонного зв’язку нам вдалося опитати лише 2 респондентів (з 2002), які наразі проживають в окупованих населених пунктах.

Хоча погляди респондентів, які проживали в окупації, дещо відрізнялися, але при цьому загальні тенденції були досить подібні.

Теми: опитуваннявійнаракетний ударРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
опитування
Кожен п'ятий в Україні вважає себе націоналістом – опитування
За пів року зросла частка українців, які орієнтуються на тривалу війну
Переважна більшість українців вірять у хороше майбутнє України
Останні новини
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
Усі новини...
Реклама: