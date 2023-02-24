Украинцы хотят ударов по России – опрос

По результатам опроса Киевского международного института социологии, 90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории России.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 11-22 февраля

Дословно: "90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории России.

В то же время есть определенное различие во взглядах, какие именно объекты нужно поражать ударами: 38% считают, что наносить удары необходимо только по военным объектам и почти столько же (39%) говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры.

Кроме этого, 13% респондентов считают, что удары должны наноситься по вообще всем объектам, в т.ч. по населению, как это делает сама Россия".

Детали: Только 7% респондентов не поддерживают нанесение ударов по России.

Некоторые украинцы считают, что нанесение ударов по территории РФ может привести к эскалации войны, другие считают, что это делать необходимо.

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Во всех регионах Украины абсолютное большинство (89-92%) поддерживают нанесение ударов по территории РФ, при этом наибольшая поддержка - на востоке страны.

Социологи отмечают, что даже среди респондентов, которые готовы к территориальным уступкам в обмен на мир, 79% считают, что необходимо наносить удары по территории РФ.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий подчеркнул, что на юге и востоке, где год назад до вторжения РФ более половины респондентов говорили о близких родственниках в РФ, а более 80% хорошо относились к "простым россиянам", абсолютное большинство поддерживает удары по России, причем значительная часть считает, что не стоит ограничиваться только военными объектами.

Вместе с этим достаточно мало респондентов, учитывая ужасы военных преступлений РФ и искреннюю поддержку подавляющим большинством россиян войны против Украины, хотели бы и ударов по населению России: "Украинцы вопреки всему сохраняют не только единство, но и человечность".

Опрос проводился в течение 14-22 февраля 2023 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера среди украинцев в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины.

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года. Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально, при обычных обстоятельствах, статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. В частности, если еще в мае среди всех опрошенных нами респондентов 2,5-4% проживали на оккупированных после 24 февраля территориях, то сейчас из-за отключения оккупантами телефонной связи нам удалось опросить только 2 респондентов (из 2002), которые сейчас проживают в оккупированных населенных пунктах.

Хотя взгляды респондентов, проживавших в оккупации, несколько отличались, но при этом общие тенденции были достаточно сходны.