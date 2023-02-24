"Росія хоче миру": як пропаганда готувала росіян до вторгнення в Україну

Аналітики Atlantic Council оприлюднили доповідь про російську пропаганду з 2014 до лютого 2022 року, базові твердження якої формували громадську думку щодо вторгнення Росії в Україну.

Джерело: "Meduza", "Atlantic Council"

Дослівно: "Згідно з формулюванням Римського статуту, злочин агресії передбачає приготування і підготовку до акту агресії проти суверенної держави. У цьому контексті, на думку аналітиків Атлантичної ради, пропаганда і дезінформація, яку в Росії почали поширювати задовго до початку повномасштабної війни з Україною, може бути доказом того, що російська влада готувалася до вторгнення".

Деталі: Зокрема, за період з 2014 по 2021 рік аналітики вивчили 9 тисяч публікацій проєктів StopFake і EUvsDisinfo. На підставі цих даних було складено список пропагандистських тверджень про Україну, поширюваних російськими ЗМІ.

Серед них: "українська армія і добровольчі формування проявляють жорстокість"; "Україна перетворилася на державу, що не відбулася, після того, як пішла за Європою"; "українці - нацисти"; "реформи в Україні спрямовані проти росіян"; "Росія - не агресор"; "Україна підтримує тероризм".

Теза про те, що "українці - нацисти" і про жорстокість української армії просувалась з 2014 року, твердження про те, що "Україна перетворилася на державу, що не відбулася" з'явилося у 2016-му. Тоді ж пропаганда почала поширювати твердження, що "Україна готується до війни".

Аналітики також вивчили понад 10 тисяч публікацій російських провладних ЗМІ за період з 16 грудня 2021 року до початку вторгнення. В них аналітики виділили кілька основних тверджень російської пропаганди.

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"Росія хоче миру" - це найпоширеніше твердження. Насамперед, воно з'являлося в контексті вимог Росії надати їй гарантії безпеки.

Одночасно пропаганда просувала такі тези: "Росія готова до переговорів із Заходом"; "для Росії питання безпеки - це не тільки питання України"; "інші країни підтримують діалог Росії з НАТО"; "російська армія встановить мир"; "Росія не збирається нападати на Україну"; "Росія не є стороною внутрішнього конфлікту України з Донбасом"; "визнання республік Донбасу принесе мир".

"У Росії є моральні зобов'язання щодо захисту регіону" - це друге за поширеністю твердження російської пропаганди.

Тут просувалися такі тези: "Росія допомагає біженцям із Донбасу"; "Росія відповість силою, якщо їй не нададуть гарантії безпеки"; "республіки Донбасу мають бути визнані незалежними"; "Путін - сильний лідер, який знайде рішення"; "У Росії немає вибору, окрім як використовувати силу".

"Україна - агресор" - третє за поширеністю твердження російських провладних ЗМІ безпосередньо перед початком війни.

Ось як пропаганда його конкретизувала: "Україна планує напасти на Донбас"; "Україна постійно атакує Донбас"; "Україна не дотримується мінських угод"; "Україна влаштовує провокації на Донбасі"; "Україна здійснює акти геноциду в Донбасі".

"Захід створює напругу в регіоні" - таке твердження найчастіше зустрічалося в публікаціях, присвячених вимогам Росії про надання гарантій безпеки.

Основні тези з цих публікацій: "розширення НАТО має бути зупинено"; "Захід не враховує стурбованість Росії в питаннях безпеки"; "НАТО хоче збільшити свою присутність біля російських кордонів"; "Захід не дотримувався колишніх угод із Росією"; "Захід ігнорує ситуацію в Донбасі".

"Україна - маріонетка Заходу" - таке твердження порівняно рідко використовувалося в російській пропаганді безпосередньо перед початком війни. Здебільшого - в контексті вимог Росії про надання гарантій безпеки.

Головні тези: "США контролюють Європу та Україну"; "Україна перебуває в центрі протистояння США і Росії"; "США використовують Україну"; "Захід узяв Україну в заручники".

В доповіді вказано на необхідність документувати всі випадки поширення російської пропаганди, щоб після закінчення війни ці дані могли бути використані для обґрунтування звинувачення на адресу тих, хто розв'язав війну з Україною.