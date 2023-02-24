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"Россия хочет мира": как пропаганда готовила россиян к вторжению в Украину

Станислав ПогориловПятница, 24 февраля 2023, 13:19
Фото: Getty Images

Аналитики Atlantic Council обнародовали доклад о российской пропаганде с 2014 по февраль 2022 года, базовые утверждения которой формировали общественное мнение относительно вторжения России в Украину.

Источник: "Meduza", "Atlantic Council"

Дословно: "Согласно формулировке Римского статута, преступление агрессии предусматривает приготовление и подготовку к акту агрессии против суверенного государства. В этом контексте, по мнению аналитиков Атлантического совета, пропаганда и дезинформация, которую в России начали распространять задолго до начала полномасштабной войны с Украиной, может быть доказательством того, что российские власти готовились к вторжению".

Детали: В частности, за период с 2014 по 2021 год аналитики изучили 9 тысяч публикаций проектов StopFake и EUvsDisinfo. На основании этих данных был составлен список пропагандистских утверждений об Украине, распространяемых российскими СМИ.

Среди них: "украинская армия и добровольческие формирования проявляют жестокость"; "Украина превратилась в несостоявшееся государство после того, как пошла за Европой"; "украинцы - нацисты"; "реформы в Украине направлены против русских"; "Россия - не агрессор"; "Украина поддерживает терроризм".

Тезис о том, что "украинцы - нацисты" и о жестокости украинской армии продвигался с 2014 года, утверждение о том, что "Украина превратилась в несостоявшееся государство" появилось в 2016-м. Тогда же пропаганда начала распространять утверждение, что "Украина готовится к войне".

Аналитики также изучили более 10 тысяч публикаций российских провластных СМИ за период с 16 декабря 2021 года до начала вторжения. В них аналитики выделили несколько основных утверждений российской пропаганды.

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"Россия хочет мира" - это самое распространенное утверждение. Прежде всего, оно появлялось в контексте требований России предоставить ей гарантии безопасности.

Одновременно пропаганда продвигала следующие тезисы: "Россия готова к переговорам с Западом"; "для России вопрос безопасности - это не только вопрос Украины"; "другие страны поддерживают диалог России с НАТО"; "российская армия установит мир"; "Россия не собирается нападать на Украину"; "Россия не является стороной внутреннего конфликта Украины с Донбассом"; "признание республик Донбасса принесет мир".

"У России есть моральные обязательства по защите региона" - это второе по распространенности утверждение российской пропаганды.

Здесь продвигались следующие тезисы: "Россия помогает беженцам из Донбасса"; "Россия ответит силой, если ей не предоставят гарантии безопасности"; "республики Донбасса должны быть признаны независимыми"; "Путин - сильный лидер, который найдет решение"; "У России нет выбора, кроме как использовать силу".

"Украина - агрессор" - третье по распространенности утверждение российских провластных СМИ непосредственно перед началом войны.

Вот как пропаганда его конкретизировала: "Украина планирует напасть на Донбасс"; "Украина постоянно атакует Донбасс"; "Украина не соблюдает минские соглашения"; "Украина устраивает провокации на Донбассе"; "Украина совершает акты геноцида в Донбассе".

"Запад создает напряжение в регионе" - такое утверждение чаще всего встречалось в публикациях, посвященных требованиям России о предоставлении гарантий безопасности.

Основные тезисы из этих публикаций: "расширение НАТО должно быть остановлено"; "Запад не учитывает обеспокоенность России в вопросах безопасности"; "НАТО хочет увеличить свое присутствие у российских границ"; "Запад не придерживался прежних соглашений с Россией"; "Запад игнорирует ситуацию в Донбассе".

"Украина - марионетка Запада" - такое утверждение сравнительно редко использовалось в российской пропаганде непосредственно перед началом войны. В основном - в контексте требований России о предоставлении гарантий безопасности.

Главные тезисы: "США контролируют Европу и Украину"; "Украина находится в центре противостояния США и России"; "США используют Украину"; "Запад взял Украину в заложники".

В докладе указано на необходимость документировать все случаи распространения российской пропаганды, чтобы после окончания войны эти данные могли быть использованы для обоснования обвинения в адрес тех, кто развязал войну с Украиной.

Темы: пропагандаРосcиявойнаУкраина
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