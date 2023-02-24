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Польща передала Україні перші танки Leopard

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 13:15

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу польських танків Leopard українським збройним силам.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

На засіданні Ради національної безпеки Дуда сказав, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прибув до Києва у зв'язку з цією подією.

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"Це перші танки, які прибудуть в Україну в рамках коаліційної танкової допомоги, ініціатором якої ми були з самого початку", - сказав польський президент.

Польща обіцяла поставити в Україну 14 танків Leopard, скільки з них передано Дуда не повідомив.

Оновлено: після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві Матеуш Моравецький уточнив, що Польща доставила в Україну перші 4 танки Leopard.

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Напередодні Моравецький заявив, що його країна буде першою або однією з перших, хто передасть Україні танки Leopard.

Як повідомлялося, до Польщі на опанування танків Leopard 2 прибули 105 українських військових.

Польща є одним із найактивніших прихильників України та підштовхнула європейські країни надати танки Leopard 1 і 2. 

Раніше повідомлялося, що Польща хоче підготувати українські екіпажі Leopard 2 за п’ять тижнів.

Теми: Польщатанки
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