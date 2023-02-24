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Польша передала Украине первые танки Leopard

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 14:15

Президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче польских танков Leopard украинским вооруженным силам.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

На заседании Совета национальной безопасности Дуда сказал, что премьер-министр Матеуш Моравецкий прибыл в Киев в связи с этим событием.

"Это первые танки, которые прибудут в Украину в рамках коалиционной танковой помощи, инициатором которой мы были с самого начала", - сказал польский президент.

Польша обещала поставить в Украину 14 танков Leopard, сколько из них передано Дуда не сообщил.

Накануне Моравецкий заявил, что его страна будет первой или одной из первых, кто передаст Украине танки Leopard.

Как сообщалось, в Польшу на освоение танков Leopard 2 прибыли 105 украинских военных.

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Польша - один из самых активных сторонников Украины и подтолкнула европейские страны предоставить танки Leopard 1 и 2.

Ранее сообщалось, что Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 за пять недель.

Темы: Польшатанки
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