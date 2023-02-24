NYT описало, як Зеленському і Байдену вдалося вибудувати партнерство під час війни

За рік повномасштабної війни президентам США та України Джо Байдену та Володимиру Зеленському вдалося вибудувати теплі двосторонні відносини, однак ще рік тому Байдену не подобалося, що Зеленський замість подяки просить у США все більше і більше озброєння. Також лідер США вважав, що РФ захопить Україну.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Відносини між двома лідерами стали критично важливими для майбутнього міжнародного порядку.

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Після вторгнення Росії в Україну минулого року Байден приватно розмірковував про свої телефонні розмови з Зеленським.

Він не знав цього чоловіка добре і, можливо, ніколи не дізнається. Кілька людей пам'ятають, як він похмуро спостерігав за тим, що він, можливо, розмовляє з небіжчиком, і це було моторошно".

Деталі: Байден був не єдиним, хто припускав, що Зеленський може не витримати російського натиску, зважаючи на мішень, яку Кремль поставив йому на спину.

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Але американський президент був щасливий, що помилявся і з подивом виявив, як і решта світу, що Зеленський виявився більше, ніж колишній комік, і жорсткішим, ніж будь-хто міг собі уявити.

У лютому 2023 року Байден здійснив незапланований візит до Києва, де Зеленський і президент США зблизилися настільки, що вітали один одного з легкою фамільярністю старих друзів: "Як діти? Я дуже радий вас бачити" - сказав Байден. Зеленський у відповідь запитав про Джилл Байден.

У ЗМІ відзначають, що Байден і Зеленський не завжди були такими дружніми.

За словами офіційних осіб в обох таборах, які попросили не називати їхніх імен, часом відносини між президентами були пов'язані з тертям.

Зокрема, Байден домігся надання Україні 113 мільярдів доларів військової та іншої допомоги, але в їхніх телефонних розмовах цього ніколи не було достатньо для Зеленського, який вимагав більше і швидше.

Дослівно: "Знадобилися місяці, щоб досягти кращого розуміння один одного і згладити образи.

Зрештою, це відносини необхідності, але не рівності, взаємних інтересів, але різних пріоритетів.

Якщо Зеленський - це сучасний Вінстон Черчилль, як часто кажуть його шанувальники, то Байдену відводиться роль Франкліна Рузвельта перед Перл-Харбором, який зібрав так званий "Арсенал демократії", щоб озброїти європейських союзників, не втягуючи США безпосередньо у війну".

Деталі: Хоча Байден поділяє мету Зеленського вигнати російських загарбників, він побоюється спровокувати російського диктатора Володимира Путіна на ескалацію війни за межами України або на ядерний конфлікт.

Відзначається, що небажання Байдена надати найсучасніше озброєння дратує Зеленського, але українець навчився повільно послаблювати опір, щоб врешті-решт отримати багато з того, що він хоче.

"Тут просто базова структурна річ, яка не має нічого спільного з особистостями Байдена чи Зеленського", - сказав Майкл А.Макфол, посол в Росії за часів президента США Барака Обами, який регулярно контактує з українськими лідерами.

Пряма мова Макфола: "Зеленський намагається врятувати свою країну. Немає нічого гіршого, ніж отримувати в кінці дня повідомлення про те, скільки людей загинуло. Нікого не повинно дивувати, що він весь час хоче більшого. Він вірить, і я думаю, що він має рацію, що саме так ця війна закінчиться".

Щодо американського президента, Макфол сказав: "Байден відчуває, і це справедливо, що він мобілізував світ і мобілізував Америку, а Пентагон зробив більше, ніж будь-коли раніше, і він розчарований, що не отримує більше похвали за це".

Видання також зазначає, що Байден і Зеленський є історично дивною парою: 80-річний кар'єрний політик і 45-річний сатирик, який колись грав президента на телебаченні, але ніколи не працював на державній службі.

Байден вперше склав присягу в Сенаті за п'ять років до народження Зеленського.

Повідомляється, що взимку, коли війська Росії зібралися на українському кордоні, а американська розвідка дійшла висновку, що Путін планує вторгнення, Зеленський залишався скептично налаштованим до публічних попереджень Байдена.

Коли український президент вирішив поїхати на Мюнхенську конференцію з безпеки в лютому 2022 року, команда Байдена порадила йому не залишати свою країну в разі нападу на неї. Він все одно поїхав, заручившись міжнародною підтримкою і повернувшись до початку вторгнення.

Посадовці адміністрації Байдена в приватному порядку також тиснули на Зеленського, щоб він розробив план наступництва на випадок, якщо з ним щось трапиться.

У ніч вторгнення Байден і Зеленський розмовляли по телефону.

Під час свого візиту в Україну у 2023 році Байден розповів про їхню розмову.

Пряма мова Байдена: "Ви сказали мені, що чули вибухи на задньому плані. Я ніколи цього не забуду. І світ ось-ось мав змінитися. Я пам'ятаю це дуже добре, тому що я запитав вас - я запитав вас наступне: "Що там, пане президенте? Що я можу для вас зробити? Чим я можу бути корисним?". І я не знаю, чи ви пам'ятаєте, що ви мені відповіли, але ви сказали, я цитую: "Зберіть лідерів світу. Попросіть їх підтримати Україну.

І ви сказали, що не знаєте, коли ми зможемо знову поговорити. Тієї темної ночі, рік тому, світ буквально готувався до падіння Києва - здається, що це було набагато довше, ніж рік тому".

Деталі: Команда Байдена припускала, що Зеленський буде або вбитий, або очолить уряд у вигнанні: "Але одягнений в оливково-зелений світшот, він відмовився від пропозицій покинути Київ, розлючений тим, що американці сумніваються в рішучості України".

Менш ніж через тиждень після вторгнення Байден сказав телеведучим на обіді без запису, що він не бачить жодного способу змусити Путіна зупинитися.

Він сказав, що вірить у те, що Росія зможе перемогти Україну, захопивши великі міста, і очікує, що багато людей загине, згідно з розповіддю одного з присутніх у залі.

Ідея про те, що Україна може перемогти росіян, "не здійсниться", - сказав тоді Байден.

Він визнав, що окупувати країну і контролювати її є більш складним завданням, але вважав, що єдиний план Путіна полягає в тому, щоб повалити Зеленського і створити маріонетковий уряд.

Припущення, що Москва швидко переможе, вплинуло на стратегічне рішення Байдена.

Американські посадовці побоювалися надсилати в Україну сучасну зброю, яка може потрапити до рук Росії, як це сталося в Афганістані, тому вони були стримані в тому, що надсилали.

Однак у розмовах з Байденом, які стали регулярними, Зеленський невпинно наполягав на більшому, часто злегка оминаючи подяку за те, що американці надали, і натомість представляючи список того, чого вони не надали.

Байден обурювався, що до президента США ставляться як до сержанта постачання, за словами чиновників адміністрації, вважаючи, що такі списки мають обговорювати їхні помічники, тоді як обидва лідери зосереджуються на питаннях вищого рівня.

Принаймні одного разу влітку 2022 року, як повідомляє NBC News, Байден вийшов з себе, коли зателефонував Зеленському, щоб повідомити про щойно схвалену ним допомогу в розмірі 1 мільярда доларів, і почув від українського лідера негайний перелік того, що йому ще потрібно.

Пряма мова Макфола: "Зеленський дуже швидко зрозумів, що було помилкою не надати список. Він зрозумів, що найкращий спосіб змусити систему працювати - це надати список. І Байдену це абсолютно не сподобалося".

Зеленський живе у столиці, яка регулярно піддається обстрілам. З його точки зору, постачання зброї цінується, але відбувається вкрай повільно і через це проливається українська кров.

"Якби я був на вашому місці, я б робив те саме", - сказав Байден Зеленському, за словами одного з високопосадовців.

У перші тижні війни, за словами чиновника, Зеленський завершував розмови з Байденом словами: "Можливо, ми розмовляємо востаннє".

Але чиновники Байдена в приватному порядку звернулися до команди Зеленського з проханням поводитися з телефонними дзвінками інакше.

Ситуація покращилася після приїзду в Україну Бріджит А.Брінк, нового американського посла, минулої весни.

І Байден врешті-решт погодився надіслати пускові установки керованих ракет HIMARS, протиракетну батарею Patriot і танки M1 Abrams, від яких він спочатку відмовлявся.

Відносини зміцнилися в останні місяці. Гучний візит Зеленського до Вашингтона напередодні Різдва, схоже, справив враження на Байдена і його радника з національної безпеки Джейка Саллівана, який тісно співпрацює з Андрієм Єрмаком, головою ОП Зеленського.

А зворотний візит Байдена до Києва підкреслив їхню солідарність, оскільки Зеленський щиро подякував йому за допомогу, яку "запам'ятають назавжди", водночас більш м'яко наполягаючи на наданні додаткового озброєння.