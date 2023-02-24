NYT описало, как Зеленскому и Байдену удалось выстроить партнерство во время войны

За год полномасштабной войны президентам США и Украины Джо Байдену и Владимиру Зеленскому удалось выстроить теплые двусторонние отношения, однако еще год назад Байдену не нравилось, что Зеленский вместо благодарности просит у США все больше и больше вооружения. Также лидер США считал, что РФ захватит Украину.

Источник: The New York Times

Дословно: "Отношения между двумя лидерами стали критически важными для будущего международного порядка.

После вторжения России в Украину в прошлом году Байден частно размышлял о своих телефонных разговорах с Зеленским.

Он не знал этого человека хорошо и, возможно, никогда не узнает. Несколько человек помнят, как он мрачно наблюдал за тем, что он, возможно, разговаривает с покойником, и это было жутко".

Детали: Байден был не единственным, кто предполагал, что Зеленский может не выдержать российского натиска, учитывая мишень, которую Кремль поставил ему на спину.

Но американский президент был счастлив, что ошибался и с удивлением обнаружил, как и остальной мир, что Зеленский оказался больше, чем бывший комик, и жестче, чем кто-либо мог себе представить.

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В феврале 2023 года Байден совершил незапланированный визит в Киев, где Зеленский и президент США сблизились настолько, что приветствовали друг друга с легкой фамильярностью старых друзей: "Как дети? Я очень рад вас видеть" - сказал Байден. Зеленский в ответ спросил о Джилл Байден.

В СМИ отмечают, что Байден и Зеленский не всегда были такими дружественными.

По словам официальных лиц в обоих лагерях, которые попросили не называть их имен, порой отношения между президентами были связаны с трением.

В частности, Байден добился предоставления Украине 113 миллиардов долларов военной и другой помощи, но в их телефонных разговорах этого никогда не было достаточно для Зеленского, который требовал больше и быстрее.

Дословно: "Понадобились месяцы, чтобы достичь лучшего понимания друг друга и сгладить обиды.

В конце концов, это отношения необходимости, но не равенства, взаимных интересов, но разных приоритетов.

Если Зеленский - это современный Уинстон Черчилль, как часто говорят его поклонники, то Байдену отводится роль Франклина Рузвельта перед Перл-Харбором, который собрал так называемый "Арсенал демократии", чтобы вооружить европейских союзников, не втягивая США непосредственно в войну".

Детали: Хотя Байден разделяет цель Зеленского, он опасается спровоцировать российского диктатора Владимира Путина на эскалацию войны за пределами Украины или на ядерный конфликт.

Отмечается, что нежелание Байдена предоставить самое современное вооружение раздражает Зеленского, но украинец научился медленно ослаблять сопротивление, чтобы в конце концов получить многое из того, что он хочет.

"Здесь просто базовая структурная вещь, которая не имеет ничего общего с личностями Байдена или Зеленского", - сказал Майкл А.Макфол, посол в России во времена президента США Барака Обамы, который регулярно контактирует с украинскими лидерами.

Прямая речь Макфола: "Зеленский пытается спасти свою страну. Нет ничего хуже, чем получать в конце дня сообщение о том, сколько людей погибло. Никого не должно удивлять, что он все время хочет большего. Он верит, и я думаю, что он прав, что именно так эта война закончится".

Относительно американского президента, Макфол сказал: "Байден чувствует, и это справедливо, что он мобилизовал мир и мобилизовал Америку, а Пентагон сделал больше, чем когда-либо прежде, и он разочарован, что не получает больше похвалы за это".

Детали: Издание также отмечает, что Байден и Зеленский являются исторически странной парой: 80-летний карьерный политик и 45-летний сатирик, который когда-то играл президента на телевидении, но никогда не работал на государственной службе.

Байден впервые принял присягу в Сенате за пять лет до рождения Зеленского.

Сообщается, что зимой, когда войска России собрались на украинской границе, а американская разведка пришла к выводу, что Путин планирует вторжение, Зеленский оставался скептически настроенным к публичным предупреждениям Байдена.

Когда украинский президент решил поехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2022 года, команда Байдена посоветовала ему не покидать свою страну в случае нападения на нее. Но он все равно поехал, заручившись международной поддержкой и вернувшись до начала вторжения.

Чиновники администрации Байдена в частном порядке также давили на Зеленского, чтобы он разработал план преемственности на случай, если с ним что-то случится.

В ночь вторжения Байден и Зеленский разговаривали по телефону.

Во время своего визита в Украину в 2023 году Байден рассказал об их разговоре.

Прямая речь Байдена: "Вы сказали мне, что слышали взрывы на заднем плане. Я никогда этого не забуду. И мир вот-вот должен был измениться. Я помню это очень хорошо, потому что я спросил вас - я спросил вас следующее: "Что там, господин президент? Что я могу для вас сделать? Чем я могу быть полезным?". И я не знаю, помните ли вы, что вы мне ответили, но вы сказали, я цитирую: "Соберите лидеров мира. Попросите их поддержать Украину".

И вы сказали, что не знаете, когда мы сможем снова поговорить. В ту темную ночь, год назад, мир буквально готовился к падению Киева - кажется, что это было гораздо дольше, чем год назад".

Детали: Команда Байдена предполагала, что Зеленский будет либо убит, либо возглавит правительство в изгнании: "Но одетый в оливково-зеленый свитшот, он отказался от предложений покинуть Киев, разъяренный тем, что американцы сомневаются в решимости Украины".

Менее чем через неделю после вторжения Байден сказал телеведущим на обеде без записи, что он не видит никакого способа заставить Путина остановиться.

Он сказал, что верит в то, что Россия сможет победить Украину, захватив крупные города, и ожидает, что много людей погибнет, согласно рассказу одного из присутствующих в зале.

Идея о том, что Украина может победить россиян, "не осуществится", - сказал тогда Байден.

Он признал, что оккупировать страну и контролировать ее является более сложной задачей, но считал, что единственный план Путина заключается в том, чтобы свергнуть Зеленского и создать марионеточное правительство.

Предположение, что Москва быстро победит, повлияло на стратегическое решение Байдена.

Американские чиновники опасались отправлять в Украину современное оружие, которое может попасть в руки России, как это произошло в Афганистане, поэтому они были сдержаны в том, что посылали.

Однако в разговорах с Байденом, которые стали регулярными, Зеленский неустанно настаивал на большем, часто слегка обходя благодарность за то, что американцы предоставили, и вместо этого представляя список того, чего они не предоставили.

Байден возмущался, что к президенту США относятся как к сержанту снабжения, по словам чиновников администрации, считая, что такие списки должны обсуждать их помощники, тогда как оба лидера сосредотачиваются на вопросах высшего уровня.

По крайней мере однажды летом 2022 года, как сообщает NBC News, Байден вышел из себя, когда позвонил Зеленскому, чтобы сообщить о только что одобренной им помощи в размере 1 миллиарда долларов, и услышал от украинского лидера немедленный перечень того, что ему еще нужно.

Прямая речь Макфола: "Зеленский очень быстро понял, что было ошибкой не предоставить список. Он понял, что лучший способ заставить систему работать - это предоставить список. И Байдену это совершенно не понравилось".

Зеленский живет в столице, которая регулярно подвергается обстрелам. С его точки зрения, поставки оружия ценятся, но происходят крайне медленно и из-за этого проливается украинская кровь.

"Если бы я был на вашем месте, я бы делал то же самое", - сказал Байден Зеленскому, по словам одного из высокопоставленных чиновников.

В первые недели войны, по словам чиновника, Зеленский завершал разговоры с Байденом словами: "Возможно, мы разговариваем в последний раз".

Но чиновники Байдена в частном порядке обратились к команде Зеленского с просьбой обращаться с телефонными звонками иначе.

Ситуация улучшилась после приезда в Украину Бриджит А.Бринк, нового американского посла, прошлой весной.

И Байден в конце концов согласился прислать пусковые установки управляемых ракет HIMARS, противоракетную батарею Patriot и танки M1 Abrams, от которых он изначально отказывался.

Отношения укрепились в последние месяцы. Громкий визит Зеленского в Вашингтон накануне Рождества, похоже, произвел впечатление на Байдена и его советника по национальной безопасности Джейка Салливана, который тесно сотрудничает с Андреем Ермаком, главой ОП Зеленского.

А обратный визит Байдена в Киев подчеркнул их солидарность, поскольку Зеленский искренне поблагодарил его за помощь, которую "запомнят навсегда", одновременно более мягко настаивая на предоставлении дополнительного вооружения.