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У Ризі проходить мітинг солідарності з Україною, під посольством РФ – підбитий російський танк

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 14:15
У Ризі проходить мітинг солідарності з Україною, під посольством РФ – підбитий російський танк
Фото з сайту ЄП

У центрі Риги активісти організували акцію солідарності з Україною до річниці початку повномасштабної війни, а біля посольства Росії з'явився воєнний експонат – підбитий російський танк.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Акцію біля монументу Свободи організував "Громадянський альянс Латвії" та інші активісти.

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Фото з місця свідчать, що присутні від кількох десятків до понад сотні людей. Учасники покладають до монумента синьо-блакитні букети і розгортали велетенський прапор України. 

 
Фото з сайту ЄП

На принесених плакатах можна бачити написи "Путіна геть", "Трибунал для російських воєнних злочинців", "Слава Україні!", "365 днів незламності", плакат зі "Святою Джавеліною" тощо.

Тим часом у Twitter з’явилися фотографії підбитого російського танка, виставленого під посольством Росії – схоже, зроблені раннім ранком 24 лютого. Табличка біля "експонату" свідчить, що танк привезли до Латвії завдяки співпраці Міноборони Латвії та України, Національного військово-історичного музею та партнерської організації у Латвії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, підбитий російський танк виставили також перед посольством Росії у Берліні.

Міністерство оборони України раніше повідомляло, що до річниці великої війни підбиті російські танки виставлять як експонати у чотирьох країнах ЄС. 

Теми: Латвіявійна
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