В Риге проходит митинг солидарности с Украиной, под посольством РФ – подбитый российский танк

В центре Риги активисты организовали акцию солидарности с Украиной к годовщине начала полномасштабной войны, а у посольства России появился военный экспонат – подбитый российский танк.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Акцию у монумента Свободы организовал "Гражданский альянс Латвии" и другие активисты.

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Фото с места свидетельствуют, что присутствуют от нескольких десятков до более сотни человек. Участники возлагают к монументу сине-голубые букеты и разворачивали огромный флаг Украины.

Фото с сайта ЕП

На принесенных плакатах можно видеть надписи "Путина прочь", "Трибунал для российских военных преступников", "Слава Украине!", "365 дней несокрушимости", плакат со "Святой Джавелиной" и другие.

Тем временем в Twitter появились фотографии подбитого российского танка, выставленного под посольством России – похоже, сделанные ранним утром 24 февраля. Табличка возле экспоната гласит, что танк уничтожили силы обороны Украины в Бучанском районе 31 марта, его привезли в Латвию благодаря сотрудничеству Минобороны Латвии и Украины, Национального военно-исторического музея и партнерской организации в Латвии.

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Kronvalda parkā var apskatīties kā izskatās ukraiņu samizots krievu tanks T-72B. Iespējams, ka aktieris 🤡, bet man šķita īsts.



Novietojums pārdomāts.



Cik labi redzēt šādu, Tolmetam sagatavotu, nevis savā sētā iebraukušu. pic.twitter.com/GVH9rgHDB0 — Edijs Majors (@EdijsMajors) February 24, 2023

Напомним, подбитый российский танк выставили также перед посольством России в Берлине.

Министерство обороны Украины ранее сообщало, что к годовщине большой войны подбитые российские танки выставят как экспонаты в четырех странах ЕС.