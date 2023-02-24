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МЗС РФ: Атака на Придністров’я буде нападом на Російську Федерацію

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 14:26

МЗС Росії пригрозило "адекватною" відповіддю, поширюючи неправдиві звинувачення на адресу України нібито про підготовку провокацій у невизнаному Придністров’ї.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій міністерством закордонних справ Росії 24 лютого, повідомляє "Європейська правда".

МЗС РФ заявило, що Міноборони Росії нібито зафіксувало значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу кордону з Молдовою, розгортання артилерії на вогневих позиціях і "безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ" над територією невизнаного Придністров'я.

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МЗС Росії застерегло США, НАТО та Україну від "чергових авантюрних кроків" і пригрозило відповіддю. 

"Ні в кого не повинно бути сумнівів, що Збройні Сили Російської Федерації адекватно відреагують на провокацію київського режиму, якщо така все ж таки станеться, і забезпечать захист наших співвітчизників, російського миротворчого контингенту, військовослужбовців Оперативної групи російських військ та військових складів у населеному пункті Колбасна в Придністров'ї. Будь-які дії, що становлять загрозу їхній безпеці, будуть розглядатися відповідно до міжнародного права як напад на Російську Федерацію", - йдеться у заяві міністерства. 

23 лютого міноборони Росії двічі заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

ВІДЕО ДНЯ

Міноборони Молдови 24 лютого спростувало заяву російського військового відомства про нібито підготовку Україною провокації в Придністров'ї.

Теми: МЗСРосіяПридністров'я
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