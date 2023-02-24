МИД РФ: Атака на Приднестровье будет нападением на Российскую Федерацию

МИД России пригрозил "адекватным" ответом, распространяя ложные обвинения в адрес Украины якобы о подготовке провокаций в непризнанном Приднестровье.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном министерством иностранных дел России 24 февраля, сообщает "Европейская правда".

МИД РФ заявил, что Минобороны России якобы зафиксировало значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи границы с Молдовой, развертывание артиллерии на огневых позициях и "беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ" над территорией непризнанного Приднестровья.

МИД России предостерег США, НАТО и Украину от "очередных авантюрных шагов" и пригрозил ответом.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же произойдет, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - говорится в заявлении министерства.

23 февраля минобороны России дважды заявляло, что украинские силы в ближайшее время якобы планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.

Минобороны Молдовы 24 февраля опровергло заявление российского военного ведомства о якобы готовящейся Украиной провокации в Приднестровье.