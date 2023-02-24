СБУ затримала "смотрящого" за Кривим Рогом
Служба безпеки України затримала кримінального авторитета, який майже 10 років тероризував мешканців Кривого Рогу.
Джерело: СБУ в Telegram
Деталі: Згідно з повідомленням, у результаті спецоперації у Дніпропетровській області затримано одного з лідерів кримінального середовища регіону, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів.
Зловмисником є неодноразово засуджений кримінальний авторитет – так званий "смотрящий" за Кривим Рогом. Він причетний до численних фактів обкладання "даниною" представників малого і середнього бізнесу.
Для цього зловмисник брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні йому злочинні угруповання. За вирішення "спору" кримінальник отримував свій "відсоток" від загальної суми "вибитих" грошей.
У разі відмови сплачувати "борги" учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.
Крім того, зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища РФ, у тому числі з російськими "злодіями в законі".
З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого "общака".
Співробітники СБУ затримали фігуранта на спробах чергового отримання грошей за вирішення "спірних питань" з бізнесом.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу). Йому загрожує покарання до 15 років ув’язнення.