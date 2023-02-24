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СБУ затримала "смотрящого" за Кривим Рогом

Євген КізіловП'ятниця, 24 лютого 2023, 14:45
СБУ затримала смотрящого за Кривим Рогом
фото сбу

Служба безпеки України затримала кримінального авторитета, який майже 10 років тероризував мешканців Кривого Рогу.

Джерело: СБУ в Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням, у результаті спецоперації у Дніпропетровській області затримано одного з лідерів кримінального середовища регіону, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів.

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Зловмисником є неодноразово засуджений кримінальний авторитет – так званий "смотрящий" за Кривим Рогом. Він причетний до численних фактів обкладання "даниною" представників малого і середнього бізнесу.

Для цього зловмисник брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні йому злочинні угруповання. За вирішення "спору" кримінальник отримував свій "відсоток" від загальної суми "вибитих" грошей.

У разі відмови сплачувати "борги" учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.

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фото сбу

Крім того, зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища РФ, у тому числі з російськими "злодіями в законі".

З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого "общака".

Співробітники СБУ затримали фігуранта на спробах чергового отримання грошей за вирішення "спірних питань" з бізнесом.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу). Йому загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Теми: Кривий РігкриміналСБУ
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