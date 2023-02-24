СБУ задержала "смотрящего" за Кривым Рогом

Служба безопасности Украины задержала криминального авторитета, который почти 10 лет терроризировал жителей Кривого Рога.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: Согласно сообщению, в результате спецоперации в Днепропетровской области задержан один из лидеров криминальной среды региона, который почти 10 лет пытался держать в страхе местных жителей.

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Злоумышленником является неоднократно судимый криминальный авторитет - так называемый "смотрящий" за Кривым Рогом. Он причастен к многочисленным фактам обложения "данью" представителей малого и среднего бизнеса.

Для этого злоумышленник участвовал в решении искусственных конфликтов, которые для местных предпринимателей создавали подконтрольные ему преступные группировки. За решение "спора" уголовник получал свой "процент" от общей суммы "выбитых" денег.

В случае отказа платить "долги" участники банд угрожали потерпевшим и их родственникам насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества.

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Кроме того, злоумышленник был на постоянном контакте с представителями преступной среды РФ, в том числе с российскими "ворами в законе".

С ними периодически координировал свою незаконную деятельность и решал вопросы по наполнению так называемого "общака".

Сотрудники СБУ задержали фигуранта на попытках очередного получения денег за решение "спорных вопросов" с бизнесом.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного влияния). Ему грозит наказание до 15 лет тюрьмы.