Моравецький: 60 танків PT-91 днями прибудуть до України

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна найближчим часом передасть Україні решту обіцяних танків Leopard, крім того, днями в Україну прибудуть 60 танків PT-91 Twardy.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Моравецький нагадав, що зараз у Польщі відбуваються дуже інтенсивні навчання українських військових.

"Наші інструктори дуже вражені тим, як швидко українські танкісти опановують сучасні танки" - зазначив він.

"Ми маємо змогу передати наші чергові танки Leopard дуже швидко. Але також вже днями ми передамо дуже гарні танки PT-91 і чергові 60 танків приїдуть в Україну" - заявив Моравецький.

Крім того, він розповів про розмову з прем’єркою Данії, яка теж розглядає передачу танків, і контакти з прем’єрами Швеції і Фінляндії, а також канцлером Німеччини з цього питання.

Моравецький також висловив задоволення, що Іспанія також буде частиною танкової коаліції як країна, яка "хоч і віддалена, але добре знайома з тим, що відбувається у цій частині світу".

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Як повідомлялося, Моравецький повідомив у п'ятницю, що Польща доставила в Україну перші 4 танки Leopard.