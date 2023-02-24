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Моравецкий: 60 танков PT-91 на днях прибудут в Украину

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 15:51

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна в ближайшее время передаст Украине остальные обещанные танки Leopard, кроме того, на днях в Украину прибудут 60 танков PT-91 Twardy.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Моравецкий напомнил, что сейчас в Польше проходят очень интенсивные учения украинских военных.

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"Наши инструкторы очень поражены тем, как быстро украинские танкисты осваивают современные танки", - отметил он.

"Мы можем передать наши очередные танки Leopard очень быстро. Но также уже на днях мы передадим очень хорошие танки PT-91 и очередные 60 танков приедут в Украину", - заявил Моравецкий.

Кроме того, он рассказал о разговоре с премьером Дании, которая тоже рассматривает передачу танков, и контакты с премьерами Швеции и Финляндии, а также канцлером Германии по этому вопросу.

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Моравецкий также выразил удовлетворение, что Испания также будет частью танковой коалиции как страна, которая "хоть и отдаленная, но хорошо знакома с тем, что происходит в этой части мира".

Как сообщалось, Моравецкий сообщил в пятницу, что Польша доставила в Украину первые четыре танка Leopard.

Темы: Польшатанки
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