США запровадили санкції проти Скабєєвої, Пасєчніка, російських міністрів і губернаторів

Державний департамент США у межах санкційного пакета до річниці повномасштабного вторгнення в Україну оголосив про візові та фінансові обмеження проти низки російських фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У санкційному переліку наведені імена низки очільників федеративних одиниць Росії, дев’ять міністрів (зокрема, міністр з надзвичайних ситуацій Александр Куренков і міністр цифрового розвитку Маскут Шадаєв).

Обмеження запровадили, серед іншого, проти пропагандистки Ольги Скабєєвої, ватажка терористичної організації "ЛНР" Леоніда Пасєчніка, батальйону бойовиків "Спарта" і батька його померлого засновника Владіміра Жоги, якого у травні 2022 року особисто приймав Владімір Путін.

Фінансові санкції накладені на низку компаній, що працюють у секторі оборони Росії, а також допомагають їй ухилятись від уже запроваджених санкцій.

Крім того, Державний департамент оголосив про запровадження візових обмежень для 1219 російських військових, включно з офіцерами, за дії, що загрожують або порушують суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність України.

Нагадаємо, у п'ятницю Сполучені Штати оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії у річницю військового вторгнення в Україну. Санкції запроваджені проти понад 200 фізичних та юридичних осіб, включаючи як російських, так і третіх країн у Європі, Азії та на Близькому Сході, які підтримують військові зусилля Росії.

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Крім того, президент США Джо Байден у п’ятницю підписав указ про запровадження мит у розмірі 200% на імпорт алюмінію з Росії, яка є другим у світі виробником цього металу.