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США ввели санкции против Скабеевой, Пасечника, российских министров и губернаторов

Пятница, 24 февраля 2023, 17:58

Государственный департамент США в рамках санкционного пакета к годовщине полномасштабного вторжения в Украину объявил о визовых и финансовых ограничениях против ряда российских физических и юридических лиц.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В санкционном перечне приведены имена ряда руководителей федеративных единиц России, девять министров (в частности, министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и министр цифрового развития Маскут Шадаев).

Ограничения ввели, среди прочего, против пропагандистки Ольги Скабеевой, главаря террористической организации "ЛНР" Леонида Пасечника, батальона боевиков "Спарта" и отца его умершего основателя Владимира Жоги, которого в мае 2022 года лично принимал Владимир Путин.

Финансовые санкции наложены на ряд компаний, работающих в секторе обороны России, а также помогают ей уклоняться от уже введенных санкций.

Кроме того, Государственный департамент объявил о введении визовых ограничений для 1219 российских военных, включая офицеров, за действия, угрожающие или нарушающие суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины.

Напомним, в пятницу Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций против России в годовщину военного вторжения в Украину. Санкции введены против более 200 физических и юридических лиц, включая как российских, так и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные усилия России.

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Кроме того, президент США Джо Байден в пятницу подписал указ о введении пошлин в размере 200% на импорт алюминия из России, которая является вторым в мире производителем этого металла.

Темы: СШАРосcиясанкциипропаганда
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