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Зеленський про ймовірність переговорів із Путіним у Туреччині: Нема з ким говорити

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 лютого 2023, 19:10
Зеленський на пресконференції 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не сів би за стіл переговорів з Володимиром Путіним у Туреччині. 

Джерело: Зеленський на пресконференції "Лютий. Рік незламності" 24 лютого 

Деталі: На питання, чи сів би Зеленський за стіл переговорів, якби в Анкарі на нього чекав Путін, президент відповів наступним чином:

Пряма мова: "Ми про це (переговори - ред.) говорили ще до війни, я йому (президенту Туреччини Реджеп Тайїп Ердогану - ред.) говорив: "посадіть Путіна за стіл перемовин, не можна допустити ризику повномасштабної війни". Він не зміг тоді це зробити. І не тільки він… Зараз він вважає, що може. 

Зараз ми не можемо… Це (Путін - ред) не та вже людина, там нема з ким говорити".

Деталі: Зеленський додав, що вдячний Ердогану, зокрема, за зернові ініціативи та прихисток захисників Азовсталі. Він також підкреслив, що Ердоган проінформований про його позицію щодо переговорів.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

  • З перших днів повномасштбного вторгнення Туреччина пропонує себе у якості посередника для припинення конфлікту.

  • Україна та Росія у Стамбулі підписали угоду про створення коридору з українських портів через Чорне море до Туреччини і далі до портів призначення. 

  • Крім того, Ердоган виступив посередником в обміні кума Путіна Медведчука на українських полонених, серед яких були командири "Азовсталі".

Теми: ЗеленськийПутінпереговориЕрдоган
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