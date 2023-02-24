Зеленський про ймовірність переговорів із Путіним у Туреччині: Нема з ким говорити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не сів би за стіл переговорів з Володимиром Путіним у Туреччині.

Джерело: Зеленський на пресконференції "Лютий. Рік незламності" 24 лютого

Деталі: На питання, чи сів би Зеленський за стіл переговорів, якби в Анкарі на нього чекав Путін, президент відповів наступним чином:

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Пряма мова: "Ми про це (переговори - ред.) говорили ще до війни, я йому (президенту Туреччини Реджеп Тайїп Ердогану - ред.) говорив: "посадіть Путіна за стіл перемовин, не можна допустити ризику повномасштабної війни". Він не зміг тоді це зробити. І не тільки він… Зараз він вважає, що може.

Зараз ми не можемо… Це (Путін - ред) не та вже людина, там нема з ким говорити".

Деталі: Зеленський додав, що вдячний Ердогану, зокрема, за зернові ініціативи та прихисток захисників Азовсталі. Він також підкреслив, що Ердоган проінформований про його позицію щодо переговорів.

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