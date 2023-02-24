Зеленський про ймовірність переговорів із Путіним у Туреччині: Нема з ким говорити
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не сів би за стіл переговорів з Володимиром Путіним у Туреччині.
Джерело: Зеленський на пресконференції "Лютий. Рік незламності" 24 лютого
Деталі: На питання, чи сів би Зеленський за стіл переговорів, якби в Анкарі на нього чекав Путін, президент відповів наступним чином:
Пряма мова: "Ми про це (переговори - ред.) говорили ще до війни, я йому (президенту Туреччини Реджеп Тайїп Ердогану - ред.) говорив: "посадіть Путіна за стіл перемовин, не можна допустити ризику повномасштабної війни". Він не зміг тоді це зробити. І не тільки він… Зараз він вважає, що може.
Зараз ми не можемо… Це (Путін - ред) не та вже людина, там нема з ким говорити".
Деталі: Зеленський додав, що вдячний Ердогану, зокрема, за зернові ініціативи та прихисток захисників Азовсталі. Він також підкреслив, що Ердоган проінформований про його позицію щодо переговорів.
Що цьому передувало:
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З перших днів повномасштбного вторгнення Туреччина пропонує себе у якості посередника для припинення конфлікту.
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Україна та Росія у Стамбулі підписали угоду про створення коридору з українських портів через Чорне море до Туреччини і далі до портів призначення.
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Крім того, Ердоган виступив посередником в обміні кума Путіна Медведчука на українських полонених, серед яких були командири "Азовсталі".