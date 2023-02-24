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Зеленский о вероятности переговоров с Путиным в Турции: Нет с кем говорить

Татьяна ЛозовенкоПятница, 24 февраля 2023, 18:10
Зеленский о вероятности переговоров с Путиным в Турции: Нет с кем говорить
Зеленский на пресс-конференции 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сел бы за стол переговоров с Владимиром Путиным в Турции.

Источник: Зеленский на пресс-конференции "Лютий. Рік незламності" 24 февраля 

Детали: На вопрос, сел бы Зеленский за стол переговоров, если бы в Анкаре его ждал Путин, президент ответил следующим образом:

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Прямая речь: "Мы об этом (переговоры - ред.) говорили еще до войны, я ему (Эрдогану - ред.) говорил: посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны. Он не смог тогда это сделать. И не только он... Сейчас он считает, что может. 

Сейчас мы не можем... Это (Путин - ред) не тот уже человек, там не с кем говорить".

Детали: Зеленский добавил, что благодарен Эрдогану, в частности, за зерновые инициативы и за поддержку защитников Азовстали. Он также подчеркнул, что Эрдоган проинформирован о его позиции относительно переговоров.

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Что этому предшествовало:

  • С первых дней полномасштабного вторжения Турция предлагает себя в качестве посредника для прекращения конфликта.
  • Украина и Россия в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора из украинских портов через Черное море в Турцию и далее к портам назначения.
  • Кроме того, Эрдоган выступил посредником в обмене кума Путина Медведчука на украинских пленных, среди которых были командиры "Азовстали".

Темы: ЗеленскийПутинпереговорыЭрдоган
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