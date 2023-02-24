Зеленский о вероятности переговоров с Путиным в Турции: Нет с кем говорить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сел бы за стол переговоров с Владимиром Путиным в Турции.
Источник: Зеленский на пресс-конференции "Лютий. Рік незламності" 24 февраля
Детали: На вопрос, сел бы Зеленский за стол переговоров, если бы в Анкаре его ждал Путин, президент ответил следующим образом:
Прямая речь: "Мы об этом (переговоры - ред.) говорили еще до войны, я ему (Эрдогану - ред.) говорил: посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны. Он не смог тогда это сделать. И не только он... Сейчас он считает, что может.
Сейчас мы не можем... Это (Путин - ред) не тот уже человек, там не с кем говорить".
Детали: Зеленский добавил, что благодарен Эрдогану, в частности, за зерновые инициативы и за поддержку защитников Азовстали. Он также подчеркнул, что Эрдоган проинформирован о его позиции относительно переговоров.
Что этому предшествовало:
- С первых дней полномасштабного вторжения Турция предлагает себя в качестве посредника для прекращения конфликта.
- Украина и Россия в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора из украинских портов через Черное море в Турцию и далее к портам назначения.
- Кроме того, Эрдоган выступил посредником в обмене кума Путина Медведчука на украинских пленных, среди которых были командиры "Азовстали".