Как стать оператором Patriot: Воздушные силы объявляют набор на обучение

Воздушные силы объявляют набор курсантов для обучения на перспективные зенитные ракетные системы IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T и другие.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "Подразделения противовоздушной обороны уже получили на вооружение одни из самых современных зенитных ракетных комплексов в мире - IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard и другие. На очереди - Patriot и SAMP/T. И их будет становиться все больше, а впоследствии - они полностью заменят старый парк советской техники.

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Именно поэтому Воздушным силам нужны мотивированные защитники и защитницы, способные овладеть этим оружием и стать к обороне страны. Это площадка для перспективной и высокооплачиваемой службы. Чтобы стать одним из тех, кого украинцы называют "богами ПВО", нужно лишь приложить немного усилий".

Детали: Игнат объяснил, что стать профессиональным защитником неба можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Сейчас военный вуз рассредоточен по всей Украине, но процесс обучения продолжается и в Украине, и за рубежом. В период военного времени молодежь имеет возможность поступить в университет по упрощенной процедуре.

Сейчас военные и преподаватели проходят соответствующее обучение по эксплуатации и боевому применению современных ЗРК в нескольких странах Европы и США. Но не за горами то время, когда специалистов по управлению сложными системами ПВО будут готовить в Украине.

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Подробную информацию о наборе в ХНУВС можно получить по телефонам, указанным на официальной странице военного вуза.