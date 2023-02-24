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Росія робитиме "вкиди" щодо Придністров’я і може напасти на іншу європейську країну – Зеленський

Ірина БалачукП'ятниця, 24 лютого 2023, 19:44
Володимир Зеленський. Скриншот з трансляції

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Росія продовжуватиме робити "вкиди" щодо невизнаного Придністров'ї, і не виключає, що Путін може напасти на іншу європейську країну.

Джерело: президента на пресконференції 24 лютого

Пряма мова Зеленського: "На жаль, так, я вважаю, що це (напад РФ на іншу країну – ред.) можливо. І це може статися. Чому? Я можу пояснити. Президенту Путіну треба показувати успіх і перемоги. Успіх на полі бою в Україні не відбудуться, масованого реваншу не вийде – принаймні, ми будемо боротись, і якщо буде постачання (зброї – ред.) – будемо більше сильними.

Тому йому потрібно буде показувати успіх. І всі розуміють, що він може бути там, де є слабке місце (і бажано, щоб це були ті держави, де до цього, ще за радянських часів був вплив Москви), і так само, де є ті чи інші негаразди, ті чи інші конфлікти, ті чи інші сепаратні інституції. Ось що відбувається. І тут Молдова. Ви знаєте приклад Молдови".

Деталі: Зеленський нагадав, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, про що він відразу повідомив своїй колезі, президентці Маї Санду і ЄС.

Зеленський нагадав, що Росія хотіла змінити керівництво Молдови, попри те, що країна-агресор не межує з цією країною, а отже, там була можлива лише висадка, яка могла бути, наприклад, у Придністров’ї.  

Президент також додав, що Росія продовжує готувати "вкиди" для дестабілізації ситуації – зокрема, після перехоплення даних, РФ знадобилося лише 2 тижні, щоб здійснити іншу інформаційну атаку.

Пряма мова Зеленського: "Зараз вони вкидують, що ситуація на кордоні, на контактній лінії Придністров’я і України, що є якісь непорозуміння і є постріли. І вони закидають цю інформацію через медіа, що Україна збирається зайти на територію Придністров’я. Для чого це робиться?

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Вони чітко розуміють, що ми поважчаємо територіальну цілісність Молдови і ми вважаємо, що територія Придністров’я – це територія  незалежної держави Молдова, і вони провокують постійно. З самого початку війни були з території Придністров’я постріли в нашу сторону. Вони хотіли, щоб ми зайшли. І я говорив, щоб Молдова думала про це і думала, як вирішити це питання. Вони (РФ – ред.) діяли з різних сторін. Я вважаю, що Росія буде добиватися якихось успіхів. І постійно будуть робити такі кроки".

Теми: ЗеленськийРосіяПридністров'яМолдова
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