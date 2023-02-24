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Россия будет делать "вбросы" относительно Приднестровья и может напасть на другую европейскую страну – Зеленский

Ирина БалачукПятница, 24 февраля 2023, 18:44
Россия будет делать вбросы относительно Приднестровья и может напасть на другую европейскую страну – Зеленский
Владимир Зеленский. Скриншот из трансляции

Президент Владимир Зеленский убежден, что Россия будет продолжать делать "вбросы" относительно непризнанного Приднестровья, и не исключает, что Путин может напасть на другую европейскую страну.

Источник: президента на пресс-конференции 24 февраля

Прямая речь Зеленского: "К сожалению, да, я считаю, что это (нападение РФ на другую страну – ред.) возможно. И это может произойти. Почему? Я могу объяснить. Президенту Путину надо показывать успех и победы. Успех на поле боя в Украине не состоится, массированного реванша не получится – по крайней мере, мы будем бороться, и если будут поставки (оружия – ред.) – будем более сильными.

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Поэтому ему нужно будет показывать успех. И все понимают, что он может быть там, где есть слабое место (и желательно, чтобы это были те государства, где до этого, еще в советское время было влияние Москвы), и так же, где есть те или иные проблемы, те или иные конфликты, те или иные сепаратные институты. Вот что происходит. И здесь Молдова. Вы знаете пример Молдовы".

Детали: Зеленский напомнил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, о чем он сразу сообщил своей коллеге, президенту Майе Санду и ЕС.

Зеленский напомнил, что Россия хотела сменить руководство Молдовы, несмотря на то, что страна-агрессор не граничит с этой страной, а значит, там была возможна только высадка, которая могла быть, например, в Приднестровье. 

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Президент также добавил, что Россия продолжает готовить "вбросы" для дестабилизации ситуации - в частности, после перехвата данных, РФ понадобилось всего 2 недели, чтобы осуществить другую информационную атаку.

Прямая речь Зеленского: "Сейчас они вбрасывают, что ситуация на границе, на контактной линии Приднестровья и Украины, что есть какие-то недоразумения и есть выстрелы. И они забрасывают эту информацию через медиа, что Украина собирается зайти на территорию Приднестровья. Для чего это делается?

Они четко понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы и мы считаем, что территория Приднестровья – это территория независимого государства Молдова, и они провоцируют постоянно. С самого начала войны были с территории Приднестровья выстрелы в нашу сторону. Они хотели, чтобы мы зашли. И я говорил, чтобы Молдова думала об этом и думала, как решить этот вопрос. Они (РФ – ред.) действовали с разных сторон. Я считаю, что Россия будет добиваться каких-то успехов. И постоянно будут делать такие шаги".

Темы: ЗеленскийРосcияПриднестровьеМолдова
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