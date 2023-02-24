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Зеленський різко відповів журналістці з каналу Порошенка

Євген КізіловП'ятниця, 24 лютого 2023, 19:33
Зеленський різко відповів журналістці з каналу Порошенка
володимир зеленський на пресконференції, фото ОП

Журналістка "5 каналу", який пов'язують з експрезидентом Петром Порошенком, поставила Володимиру Зеленському на пресконференції незручне питання. Він на нього не відповів, але пригадав своєму попереднику Мінські угоди і приналежність до олігархів.

Джерело: Зеленський на пресконференції 24 лютого

Деталі: По-перше, журналістка пригадала президентові, що телеканали зі сфери впливу Порошенка виключили з телевізійного ефіру.

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Потім вона спитала, чи шкодує Зеленський про те, що заспокоював українців і применшував загрозу напередодні повномасштабного вторгнення Росії, і чи не вбачає в цьому персональної відповідальності.

Далі вона запитала, яке покарання понесе ексголова СБУ і "друг дитинства" президента Іван Баканов і чи перебуває він зараз в Україні.

Жінка збиралась продовжувати, але втрутився прессекретар Зеленського Сергій Никифоров. Він попросив її зупинитися, і в журналістки відібрали мікрофон.

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Зеленському питання відверто не сподобалось, і він на нього не відповів. "Дякую за вашу доповідь", - сказав президент.

Після цього Зеленський почав перелічувати свої заслуги на посаді президента у порівнянні з Порошенком:

Пряма мова: "Важливо, що ми не втратили державу. Так, це завдяки народу України, Збройним силам, напевно, завдяки трошки і мені, як би вам це неприємно було чути. Так вважають багато людей…

Я ніякий не герой, але, напевно, я хоч щось зробив… у нас є натівська зброя, і ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, Мінські угоди тощо (натяк на домовленості щодо Донбасу за президентства Порошенка - УП)…

Ми переможемо, навіть за таким, як є, президентом, а от з тим, що було, ми не перемогли…

І дуже гарно, що, не зважаючи на ті чи інші звинувачення, я, президент України, знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один з них – власник вашого каналу".

Теми: ЗеленськийПорошенко
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