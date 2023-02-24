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Зеленский резко ответил журналистке с канала Порошенко

Евгений КизиловПятница, 24 февраля 2023, 19:33
Зеленский резко ответил журналистке с канала Порошенко
владимир зеленский на пресс-конференции, фото ОП

Журналистка "5 канала", который связывают с экс-президентом Петром Порошенко, задала Владимиру Зеленскому на пресс-конференции неудобный вопрос. Он на него не ответил, но припомнил своему предшественнику Минские соглашения и принадлежность к олигархам.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 24 февраля

Детали: Во-первых, журналистка припомнила президенту, что телеканалы из сферы влияния Порошенко исключили из телевизионного эфира.

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Затем она спросила, жалеет ли Зеленский о том, что успокаивал украинцев и преуменьшал угрозу накануне полномасштабного вторжения России, и не видит ли в этом персональной ответственности.

Далее она спросила, какое наказание понесет экс-глава СБУ и "друг детства" президента Иван Баканов и находится ли он сейчас в Украине.

Женщина собиралась продолжать, но вмешался пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Он попросил ее остановиться, и у журналистки отобрали микрофон.

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Зеленскому вопрос откровенно не понравился, и он на него не ответил. "Спасибо за ваш доклад", - сказал президент.

После этого Зеленский начал перечислять свои заслуги на посту президента по сравнению с Порошенко:

Прямая речь: "Важно, что мы не потеряли государство. Да, это благодаря народу Украины, Вооруженным силам, наверное, благодаря немножко и мне, как бы вам это неприятно было слышать. Так считают многие люди...

Я никакой не герой, но, наверное, я хоть что-то сделал... у нас есть натовское оружие, и мы боремся, а не подписываем предательские договоры, Минские соглашения и т.д. (намек на договоренности по Донбассу при президентстве Порошенко - УП)...

Мы победим, даже при таком, как есть, президенте, а вот с тем, что было, мы не победили...

И очень хорошо, что, несмотря на те или иные обвинения, я, президент Украины, уничтожил российское присутствие в парламенте Украины, уничтожил российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов. Извините, один из них - владелец вашего канала".

Темы: ЗеленскийПорошенко
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