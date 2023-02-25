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Австрія все ще імпортує половину газу з Росії – канцлер

"Європейська правда"Субота, 25 лютого 2023, 00:10
ПРАПОР АВСТРІЇ, ФОТО PIXABAY

Частка російського газу в імпорті Австрії у 2022 році знизилась на 30%, але все ще становить половину всього блакитного палива, яке використовує країна.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це під час засідання парламенту Австрії в п’ятницю заявив канцлер країни Карл Негаммер.

"Частку імпорту вже значно зменшено. У 2019-2021 роки залежність від цього імпорту становила понад 80%. У жовтні 2022 року ця частка становила десь близько 70%, число коливається залежно від ситуації зі споживанням газу у сусідніх країнах", – заявив канцлер.

"Але також важливим є річний показник – зменшення з 80% до 50%. Це означає, що у середньому у 2022 році наша залежність від російського газу зменшилася на 30%", – додав він і сказав, що газосховища Австрії наразі заповнені на 60-70%.

Негаммер водночас звинуватив Росію у газовому шантажі після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"За часів СРСР, "холодної війни", конфронтації між Заходом та Сходом, війн у В’єтнамі та Афганістані, Кубинської кризи Радянський Союз ніколи не використовував постачання газу на Захід як інструмент політики, щоб шантажувати його у тій чи іншій формі. Не було жодних скорочень поставок. Порушення табу відбулося з боку російського президента", – наголосив він.

Канцлер Австрії нагадав, що станом на 24 лютого 2022 року австрійські сховища були заповнені на 18-20%, і коли країна хотіла отримати додаткові обсяги газу, "росіяни зменшили постачання газу до 30% (від попереднього обсягу)".

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Також Негаммер заявив, що Відень прагне позбутися залежності від російського газу в довгостроковій перспективі.

У листопаді минулого року повідомлялось, що Австрія, чия багаторічна залежність від російського газу зробила її однією з найбільш залежних країн ЄС до війни в Україні, скоротила імпорт російського газу до 21%.

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Теми: АвстріягазРосія
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