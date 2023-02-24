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Австрия все еще импортирует половину газа из России - канцлер

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 23:10
Австрия все еще импортирует половину газа из России - канцлер
ФЛАГ АВСТРИИ, ФОТО PIXABAY

Доля российского газа в импорте Австрии в 2022 году снизилась на 30%, но все еще составляет половину всего голубого топлива, которое использует страна.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом во время заседания парламента Австрии в пятницу заявил канцлер страны Карл Негаммер.

"Доля импорта уже значительно уменьшена. В 2019-2021 годы зависимость от этого импорта составляла более 80%. В октябре 2022 года эта доля составляла где-то около 70%, число колеблется в зависимости от ситуации с потреблением газа в соседних странах", - заявил канцлер.

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"Но также важным является годовой показатель - уменьшение с 80% до 50%. Это означает, что в среднем в 2022 году наша зависимость от российского газа уменьшилась на 30%", - добавил он и сказал, что газохранилища Австрии сейчас заполнены на 60-70%.

Негаммер одновременно обвинил Россию в газовом шантаже после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Во времена СССР, "холодной войны", конфронтации между Западом и Востоком, войн во Вьетнаме и Афганистане, Кубинского кризиса Советский Союз никогда не использовал поставки газа на Запад как инструмент политики, чтобы шантажировать его в той или иной форме. Не было никаких сокращений поставок. Нарушение табу произошло со стороны российского президента", - подчеркнул он.

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Канцлер Австрии напомнил, что по состоянию на 24 февраля 2022 года австрийские хранилища были заполнены на 18-20%, и когда страна хотела получить дополнительные объемы газа, "россияне уменьшили поставки газа до 30% (от предыдущего объема)".

Также Негаммер заявил, что Вена стремится избавиться от зависимости от российского газа в долгосрочной перспективе.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Австрия, чья многолетняя зависимость от российского газа сделала ее одной из самых зависимых стран ЕС до войны в Украине, сократила импорт российского газа до 21%.

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Темы: АвстриягазРосcия
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