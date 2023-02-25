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ЄС очікує на схвалення Косовом і Сербією плану з нормалізації відносин у понеділок – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 25 лютого 2023, 00:05
ЄС очікує на схвалення Косовом і Сербією плану з нормалізації відносин у понеділок – ЗМІ
фото: twitter ЄП

У Європейському Союзі сподіваються, що під час зустрічі в понеділок представники Сербії та частково визнаного Косова схвалять підготовлений у Брюсселі план із нормалізації відносин між двома країнами, що може прокласти шлях до юридично обов’язкової домовленості.

Про це агенції Europa Press повідомили джерела в ЄС, пише "Європейська правда".

Сербський президент Александар Вучич і президент частково визнаного Косова Альбін Курті мають прибути до Брюсселя 27 лютого для перших за кілька місяців переговорів за посередництва Європейського Союзу.

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У Брюсселі стверджують, що отримали "позитивні" сигнали обох сторін і очікують на схвалення плану з нормалізації, з яким у Белграді та Приштині вже ознайомились, після серії двосторонніх зустрічей і спільного обговорення в понеділок.

ЄС очікує, що план нормалізації почне втілюватись через кілька місяців. Там прагнуть скористатись нинішнім шансом, оскільки вікно можливостей для врегулювання відносин між Косовом і Сербією "не буде відкрите вічно", говорить Europa Press поінформований співрозмовник.

Один із суперечливих пунктів плану – це створення на півночі Косова Асоціації сербських муніципалітетів, проти чого через побоювання сепаратизму виступала Приштина. Але в Брюсселі наголошують, що "умови жодної зі сторін не є прийнятними – це має бути зроблено".

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У довгостроковій перспективі Євросоюз сподівається, що нормалізація відносин між Сербією та Косовом надішле сигнал країнам Балкан, що вони "разом із ЄС", а також дозволить послабити вплив Росії.

Нагадаємо, наприкінці січня президент Сербії Александар Вучич заявив, що готовий прийняти концепцію угоди про нормалізацію відносин із Косовом, запропоновану Францією та Німеччиною, а пізніше про це заявив і президент Косова Альбін Курті.

Відповідно до цього плану, Сербія більш не заперечуватиме проти членства Косова у будь-якій міжнародній організації, а Косово дає згоду на створення нового органу, який матиме право говорити від імені всіх 10 муніципалітетів Косова, де серби складають більшість. Також обидві країни зобов’язуються підтримувати вступ одна одної до ЄС, а також "продовжать діалог за посередництва ЄС для укладення юридично зобов’язуючої всеохопної угоди про нормалізацію відносин".

Більше читайте тут: Примус до компромісу: як Захід позбавляє Сербію залежності від РФ.

Теми: ЄССербіяКосово
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